Cid Moreira é velado no Rio de Janeiro, antes de seguir para Taubaté

O velório do jornalista Cid Moreira acontece nesta sexta-feira, 4 de setembro, no Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio de Janeiro, de forma restrita apenas para família e amigos, até às 10h. Após o horário citado acima, a cerimônia será aberta à imprensa e aos fãs do comunicador.

Esse é o segundo velório, já que o corpo dele foi velado na noite de quinta-feira, 3, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro.

Após a cerimônia desta quarta-feira, o corpo de Cid Moreira, que passou por um embalsamento para uma despedida em três cidades, vai para Taubaté, sua cidade natal, no interior de São Paulo, onde ele será enterrado ao lado da primeira esposa, da filha e do neto.

Segundo Fátima Sampaio, viúva do jornalista, esse teria sido o seu último pedido antes de morrer: “Ele falou pra mim que ele quer ser enterrado em Taubaté. Ficar perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi”, declarou ela, ao conversar com Patrícia Poeta, no ‘Encontro’, desta quinta-feira, 3.

Morte e carreira

Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3 de outubro, aos 97 anos. O jornalista, um dos mais conhecidos da televisão brasileira, estava internado em um hospital em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, para tratar de uma pneumonia.

Natural de Taubaté, no Vale do Paraíba, o comunicador fez aniversário na última sexta-feira, 27 de setembro, e foi um dos principais nomes do jornalismo da TV Globo. Entre 1969 e 1996, ele foi o rosto do ‘Jornal Nacional’ e tornou-se um verdadeiro âncora recordista, ficando mais 8 mil vezes à frente do mesmo telejornal, sendo Sérgio Chapelin o seu último colega de bancada.

Fátima Sampaio e Cid Moreira - Foto: Reprodução

Em 24 de abril de 2015, ele voltou ao JN e apresentou um bloco ao lado de Chapelin, como uma forma de homenagem da TV Globo aos jornalistas. Juntos, eles chamaram a última da reportagem da série ‘50 Anos de Jornalismo da Globo’.

Cid Moreira também é lembrado por gravar, em 2001, áudios da Bíblia na íntegra e em linguagem atual. Sua voz marcante vendeu mais de 33 milhões de CDs. Já com 60 anos de carreira, ele escreveu sua biografia ‘Boa Noite’.