Wanessa Camargo escondeu síndrome do pânico para não ser vista como louca

Wanessa Camargo teve sua primeira crise de síndrome do pânico em 2004, mas optou em esconder dos fãs e da mídia. Mas, em 2020, ela teve uma nova crise e revelou o diagnóstico e começou a falar mais sobre assunto em suas redes sociais, sabendo que poderia ajudar outras pessoas.

Em uma declaração feita à revista Quem, a filha de Zezé Di Camargo e Zilú Godoy disse que surgiu em um momento em que as pessoas colocavam o artista num pedestal, mas hoje essa visão mudou e é possível se mostrar mais vulnerável. Segundo ela, antes nenhuma celebridade podia mostrar suas fragilidades, tendo sempre que estar impecável para fotos e eventos.

À publicação, a ex-BBB disse que no passado ela seria vista como “louca”e isso fez com que ela escondesse. Mas, a mentalidade de Wanessa mudou e agora ela entende que falar sobre o diagnóstico de síndrome do pânico nas redes sociais, por exemplo, ajuda outras pessoas que passam pela mesma situação.

“Depois de quase 20 anos, entendi que era parte do meu papel como comunicadora, influenciadora de alguma forma, dividir com meu público uma vulnerabilidade que estava vivendo e que poderia contribuir com outras pessoas que estavam vivendo isso”.

Wanessa também confirma que os fãs, junto com a família e o namorado, o ator Dado Dolabella, formam uma grande rede de apoio, algo que foi sentido fortemente por ela na saída do ‘BBB 24′. Na entrevista, a cantora afirmou que todos “são a mola” que te impulsiona.

“A minha família, amigos, pessoas com quem convivo em 41 anos de vida foram essenciais para que pudesse ter esse lugar de acolhimento e sustentação. Mesmo sem pedir ajuda, pois meu olhar, minha fala, meu jeito já falava e todo mundo entendeu. Inclusive pessoas que me acompanham há anos e que me deram todo suporte e amor do mundo”, afirmou a celebridade.