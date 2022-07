Você sabia que desgosto pode causar ataques de pânico? Veja como lidar com um término ruim Imagem:: Pexels

Se você já vivenciou um término conturbado, já sentiu o quão dolorido isso pode ser. Muitas pessoas relatam passar por dores físicas, ansiedade e até mesmo ataques de pânico. E sim, de acordo com texto publicado na coluna de relacionamento do Metro Reino Unido (em inglês), desgosto pode desencadear esse tipo de ataque.

“Os rompimentos podem ser inimaginavelmente dolorosos, e não é incomum que as emoções intensas causem danos físicos ao seu corpo, bem como à sua mente. Pode até resultar em uma condição médica real chamada ‘síndrome do coração partido’ (Cardiomiopatia de Takotsubo), que reflete todos os sintomas de um ataque cardíaco. Desencadeada por estresse emocional extremo, a condição pode causar alguns sintomas seriamente assustadores, incluindo falta de ar, dor intensa no peito, tontura e náusea“, explica Michelle Begy, fundadora de um site de relacionamentos.

A síndrome pode aparecer rapidamente e mudar a forma como o coração bombeia o sangue, causando sintomas preocupantes, mas que podem ser tratados. O desgosto ainda pode apresentar outros sintomas, como alteração no apetite, dor de estômago, dor de cabeça, mal-estar em geral e insônia.

“O término de um relacionamento pode causar uma grande reviravolta em sua vida, afetando sua rotina diária, sensação de segurança e planos futuros. Pode ser muito fácil ficar preso em uma rotina de não ser capaz de parar de pensar sobre o relacionamento e repassar o que aconteceu em sua mente, esperando encontrar algo que você perdeu que pode consertar tudo”, continua Michelle.

Como passar por uma separação ruim?

A tarefa de lidar com um término ruim não é fácil, mas é preciso passar por algumas fases, entre elas:

Se permitir lamentar o término de relacionamento;

Recorrer ao suporte de amigos e familiares;

Priorizar o autocuidado;

Fazer uma pausa de relacionamentos e não buscar conhecer novas pessoas tão rápido;

Tentar absorver as lições aprendidas e não pensar no que deu errado;

Não ter vergonha de recorrer a ajuda profissional, como terapeutas e psicólogos.

