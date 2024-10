MC Guimê manda avisar sobre dívida milionária: ‘Não será debatido’

MC Guimê falou aos fãs que sua dívida milionária, envolvendo a compra de uma mansão avaliada em R$ 2,2 milhões, será resolvida na Justiça e lamentou quem usa o seu tempo deixando mensagens de ódio. Sem citar o nome de Lexa, sua ex-esposa, o funkeiro apontou ainda que o seu perfil não é direcionado ao assunto.

“Vou falar aqui mais uma vez e serei breve pra não tomar muito nosso tempo, ok? Um processo judicial resolvido apenas no âmbito judicial e não será debatido nas redes sociais, onde não teremos soluções para o problema”, disse o artista.

O ex-BBB acrescentou que os advogados responsáveis pela defesa continuam lutando pelos seus direitos e jogou a real para as pessoas que estão cheias de ódio em seus corações, segundo ele, criticando severamente.

“Desejo que Deus traga paz e luz a vocês. Não entrem em conflitos alheios e em discussões que não sabem tudo o que se passa. Cada um tem sua própria vida pra cuidar e isso já deveria ser o bastante. Obrigado!”.

Antes de Guimê, Lexa desabafou sobre a dívida milionária

A cantora desabafou no último domingo, 29 de setembro, e disse que a dívida do imóvel estava se “estendendo há muito tempo”. Ela ainda disse que não deve pagar tudo sozinha e que tenta um acordo há anos para encerrar este capítulo da sua vida.

“Essa dívida é minha sozinha? Não! Não assinei e não conheço os credores, mas como casei, a dívida que era do meu ex veio para mim também”, comentou ela.

Em seguida, Lexa afirmou que os credores aceitaram um acordo mandando por ela, mas que enviaram uma contraproposta, que foi aceita, mas depois pediram mais dinheiro: “Estou sozinha para resolver esse problema. É sempre mais, mais e mais. Não conheço essas pessoas e sou a única que estou tentando resolver”.

Sem citar Guimê, Lexa lamentou ver seu nome sair na mídia em “barbaridades” e falou que “a outra pessoa não mexe nada para resolver”. Vale lembrar que em outubro do ano passado, o MC chegou a se pronunciar publicamente sobre a dívida, que ainda assombra o ex-casal.

Relembre o processo judicial

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em setembro de 2023, que Lexa teria que arcar com parte da dívida de MC Guimê, contraída a partir da compra de um imóvel avaliado em R$ 2,2 milhões, em 2016.

Em dezembro, a cantora entrou com uma ação alegando o divórcio e, portanto, não poderia sofrer penhora por dívidas do artista. Mas, segundo a sentença do juiz Bruno Paes Straforini, na época, Lexa tem responsabilidade pela dívida por ter sido casada em comunhão de bens.