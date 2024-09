Billie Eilish fica ‘louca’ em novo vídeo musical

Billie Eilish surpreendeu seus seguidores com o lançamento do videoclipe de ‘Birds Of A Feather’, seu segundo single do álbum Hit Me Hard And Soft (2024).

ANÚNCIO

O vídeo, lançado em 27 de setembro, chamou a atenção do público por seu foco visual minimalista e referências claras a vídeos musicais icônicos de décadas passadas.

O vídeo de ‘Birds Of A Feather’ mostra Billie numa sala vazia onde os objetos parecem mover-se de forma incomum.

Inspiração em ‘Virtual Insanity’

Essa característica lembrou muitos do famoso vídeo de ‘Virtual Insanity’ do Jamiroquai, no qual um quarto em constante movimento desempenhava um papel fundamental na estética visual. Embora os estilos de Eilish e Jamiroquai sejam muito diferentes, a conexão é evidente.

Ambos vídeos partilham uma atmosfera surrealista, acompanhada pela imagem dos artistas a usar chapéus distintivos, um detalhe que se tornou parte da identidade visual de Eilish.

Embora ‘Birds Of A Feather’ não tenha sido inicialmente o single principal do álbum, tornou-se uma das músicas mais populares de Hit Me Hard And Soft.

Quando Eilish lançou o álbum em maio de 2024, ela decidiu não lançar nenhum single antecipado, permitindo que seus seguidores descobrissem o projeto como um todo.

ANÚNCIO

No entanto, apesar de ‘Lunch’ ter sido a primeira música a receber um vídeo musical, os fãs rapidamente se inclinaram para ‘Birds’, o que impulsionou a música para o 5º lugar no Billboard Hot 100.

O impacto de ‘Birds Of A Feather’ foi ainda maior quando Billie Eilish interpretou a música durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024.

Segundo muitos fãs, a sua atuação foi um dos momentos mais marcantes do evento, marcando a transição da tocha olímpica para Los Angeles, cidade natal da artista.