Não é o único bonitão da família! Este é o irmão mais novo sexy de Chris Evans

Chris Evans é um dos atores mais famosos de Hollywood e também um dos mais aclamados e que mais suspiros arrancam das fãs por seu físico e carisma.

Agora que ele já está casado com Alba Baptista, ele quebrou o coração de muitas, mas não é o único bonito da família, pois tem um irmão tão sexy quanto ele, que é Scott Evans.

Ele é o irmão mais novo do popular Capitão América, por apenas dois anos, e embora poucos o conheçam, ele é ator como Chris.

Beleza está na genética

Scott, o irmão de Chris Evans, é tão bonito quanto ele e encanta com seu físico, seu cabelo loiro, seus olhos claros e seu rosto "perfeito", como dizem "quase esculpido pelos deuses".

O irmão mais novo de Chris participou de filmes e séries como Grace & Franjie, Daytime Divas, One life to live e um de seus últimos projetos foi Barbie.

Scott e Chris têm uma ótima relação de irmãos e são muito unidos, como têm mostrado através de suas redes sociais, onde ocasionalmente compartilham vídeos engraçados um assustando o outro e demonstram o quão bem se divertem juntos.

Nas suas redes sociais, Scott recebe milhares de elogios e cantadas de fãs. "Uau, que bonito o irmão do Chris", "ele é muito bonito, pena que já tem dono", "meu Deus, se não foi com o Chris, que seja com o Scott", "ele é muito sexy, esses homens são perfeitos", "uau, que bonito o irmão do Chris", "eu não sabia que o Chris tinha um irmão e ainda por cima era ator, ele é muito sexy", "os pais deles os fizeram com muito amor, os filhos saíram muito bonitos", e "se não for com o Chris, posso ficar com ele, ele é muito bonito", são alguns dos comentários nas redes sociais.

No entanto, apesar de muitas mulheres amarem Scott, o irmão de Chris e ator é gay e nas redes sociais exibe seu relacionamento com seu namorado Steve, deixando claro o quão apaixonado está.