George Clooney reaparece no tapete vermelho, mas este detalhe chamou atenção dos fãs

George Clooney deixou seus milhões de fãs preocupados na estreia de Wolfs. O renomado ator de 63 anos parecia mais magro e pálido do que o habitual. Clooney, conhecido por seu estilo e elegância habituais, parecia cansado e até mesmo um pouco com a pele amarelada, o que gerou preocupação com sua saúde, conforme relatado pelo Brightside.

George Clooney apareceu com um estilo irreconhecível no tapete vermelho

Na estreia de Wolfs, em 18 de setembro de 2024, a aparência física de George Clooney se tornou o centro das atenções e preocupação entre seus fãs. O ator, muito popular por seu charme eterno e elegância incomparável, parecia surpreendentemente diferente do que era.

Os internautas rapidamente notaram que George Clooney parecia significativamente mais magro, com a pele pálida e quase amarelada, o que causou muita incerteza sobre o seu estado de saúde atual. Sua esposa, Amal, não estava presente no evento, o que apenas serviu para aumentar as especulações.

George Clooney Tapete vermelho (Steve Granitz/FilmMagic)

George Clooney posou com outros membros do elenco em frente às câmeras, incluindo Richard Kind, Pooma Jagannathan, Amy Ryan e Zlatko Buri. No entanto, sua transformação física foi difícil de ignorar.

Fãs preocupados com a pele amarelada de George Clooney

No tapete vermelho, realizado no implacável e emblemático Teatro Chinês TCL de Hollywood, Clooney estava ao lado de Brad Pitt, co-protagonista e amigo íntimo. Ambos usavam trajes elegantes, sem gravatas para dar um ar de liberdade e relaxamento.

No entanto, enquanto Brad Pitt brilhava com sua própria energia, a aparência de George Clooney estava cansada em comparação. Seu rosto abatido e a pele pálida destacaram as duras críticas sob as luzes do evento.

“George parecía doente, sua pele está amarela”, “George está doente? Ele não parece o mesmo de antes. Espero que esteja bem, estou apenas sendo paranóico”, “George parece icterício”, comentaram alguns internautas.