A razão desconhecida pela qual os filhos da princesa Charlotte não poderão ser reis

A princesa Charlotte é a segunda filha e única filha dos atuais príncipes de Gales, William e Kate Middleton. Desde que nasceu, ocupa o terceiro lugar na linha de sucessão ao trono real britânico, atrás apenas de seu pai e de seu irmão mais velho, o príncipe George, que um dia será rei.

Os filhos da princesa Charlotte não poderão herdar o trono britânico: Por quê?

Como curiosidade, é importante mencionar que Charlotte é a primeira princesa britânica que não está atrás de seu irmão mais novo na linha de sucessão, graças a uma lei promulgada em 2015. Portanto, seu irmão Louis permanece atrás dela na espera para herdar o trono, de acordo com o que foi publicado pela Vanidades.

Charlotte, filha de Kate Middleton e William Realeza (Andrew Milligan - PA Images/PA Images via Getty Images)

No entanto, apesar de a menina de nove anos desfrutar desse grande privilégio, no protocolo real e estrito é ditado que nenhum de seus filhos pode ser chamado de príncipe e, portanto, seria muito difícil que chegassem ao trono. Isso por uma simples razão. Qual é?

Os filhos da princesa Charlotte não poderão ser chamados príncipes

Acontece que, apesar de Charlotte ter o título de princesa, no futuro somente os filhos do príncipe George e do príncipe Louis poderão ser chamados de "príncipes", pois os filhos das princesas não podem herdar o título, apesar de serem netos do rei.

"Os títulos reais são herdados através dos filhos, então se a Princesa Charlotte tiver filhos, eles não herdarão automaticamente os títulos 'SAR', 'Príncipe' ou 'Princesa'", afirma Lucy Hume, diretora associada da Debrett's, em declarações à revista Town & Country.

Uma situação hipotética

Existe uma situação hipotética para que os filhos da princesa Charlotte recebam os títulos. Seu irmão mais velho George teria que renunciar ao seu título real de herdeiro ou abdicar quando se tornar soberano, e no caso de não ter descendência, a princesa se tornaria rainha.

Assim, caso isso acontecesse, os filhos de Charlotte poderiam ser chamados de príncipes e aspirar ao trono.