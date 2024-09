Veja como Burt Ward, o ator que interpretou Robin na série Batman de 1966, está hoje

Quando o personagem do Batman foi revelar sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood, alguns dos presentes perceberam que entre os convidados especiais estava Burt Ward, que estrelou a série ao lado do Homem-Morcego em 1966 no papel de Robin.

O ator americano interpretou Robin na série de televisão Batman, que estreou em 12 de janeiro de 1966. A série foi transmitida pela rede de televisão ABC por dois anos, ao longo de três temporadas, totalizando 120 episódios.

Robin e Batman na série de Batman de 1966 (Foto: Cortesía)

Ward apresentou o programa de televisão quando tinha 21 anos, atualmente tem 79 anos.

A trama de ‘Batman’ girava em torno das aventuras enfrentadas pelo protagonista, interpretado por Adam West, e seu ajudante Robin, na luta contra o crime em Gotham City.

Burt teve com Robin, o papel que o catapultou para a fama vitalícia. Além disso, ser o companheiro do Batman ao longo desses anos, também o foi no filme derivado da série de 1966.

Burt Ward recebeu sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2020.

Sob uma máscara em forma de morcego, vestido com um traje preto e cinza e uma capa longa preta, Batman é conhecido no mundo dos quadrinhos por combater o mal desde a escuridão da noite, acompanhado às vezes de seu fiel aliado Robin.

Assim está hoje Burt Ward, o ator que atuou como Robin na série de Batman de 1966 (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)