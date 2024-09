‘The Last of Us’ lança teaser da sua segunda temporada e emociona com seu retorno

‘The Last of Us’ lança teaser de sua segunda temporada e emociona com seu regresso

Como parte da celebração do dia de THE LAST OF US, a HBO lançou um teaser e arte criados por Greg Ruth, para a segunda temporada da série original da HBO THE LAST OF US, baseada na aclamada franquia de videojogos desenvolvida pela Naughty Dog para as consolas PlayStation®. A celebração anual do Dia de THE LAST OF US ocorre a cada 26 de setembro, data em que o vírus cordyceps catalisou os eventos, também conhecido como o ‘Dia do Surto’. Agora, em seu 11º ano, este evento celebra a franquia e sua dedicada comunidade de fãs.

ANÚNCIO

Depois de uma primeira temporada recorde, que foi a temporada de estreia mais assistida de uma série na história da HBO, a segunda temporada de THE LAST OF US estreará em 2025 na HBO e Max.

Após cinco anos de paz após os eventos da primeira temporada, o passado coletivo de Joel e Ellie os alcança, arrastando-os para um conflito entre eles e um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que deixaram para trás.

O elenco que retorna para a segunda temporada inclui Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria. O novo elenco previamente anunciado inclui Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny e Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O'Hara será a estrela convidada.

THE LAST OF US é escrita e produzida executivamente por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma co-produção com a Sony Pictures Television e também é produzida executivamente por Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. Empresas de produção: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.