Cassie está toda sorridente logo após a prisão de Sean ‘Diddy’ Combs

Cassie Ventura foi vista pela primeira vez desde a prisão de seu ex-namorado, Sean ‘Diddy’ Combs, e não conseguiu esconder seu sorriso. A cantora de ‘Me & U’ foi fotografada jantando com amigos na cidade de Nova York na quarta-feira à noite, apenas dois dias após a prisão de Combs.

ANÚNCIO

Aos 38 anos, Cassie estava vestida completamente de preto, incluindo um chapéu tipo bucket, uma camiseta e jeans justos com cinto. Ela complementou seu visual com brincos e uma bolsa transversal. Também foi vista passeando com Sarah Snedeker, que atualmente trabalha em um documentário sobre Combs, o que despertou ainda mais interesse sobre seu estado emocional após a prisão de seu ex.

Cassie está rindo muito pouco depois da prisão de Sean ‘Diddy’ Combs

Cassie e Combs mantiveram um relacionamento intermitente de 2007 a 2018. Após a separação, Cassie começou uma nova fase de sua vida ao lado de seu marido, Alex Fine, com quem tem duas filhas: Frankie, de 4 anos, e Sunny, de 3. Fine, de 31 anos, é treinador pessoal e tem sido um grande apoio para Cassie, especialmente quando a cantora fez manchetes em novembro de 2023 com uma explosiva ação judicial contra Combs.

Nessa ação, Cassie acusou Combs de estupro, abuso físico e outras acusações graves. Surpreendentemente, Combs chegou a um acordo com ela em menos de 24 horas. Após a divulgação do vídeo de vigilância obtido pela CNN, no qual Combs é visto agredindo Cassie em um hotel em 2016, o fundador da Bad Boy Records emitiu um pedido de desculpas público seis meses depois, através do Instagram. Cassie, na época, compartilhou uma declaração nas redes sociais onde expressou que a violência doméstica a havia destruído. "Com muito esforço, estou melhor hoje, mas sempre estarei me recuperando do meu passado," escreveu.

Embora Cassie não tenha comentado publicamente sobre as múltiplas acusações de abuso sexual apresentadas contra Combs desde a sua ação judicial, seu advogado, Douglas Wigdor, expressou o desejo de que Combs seja responsabilizado por sua conduta.

A prisão de Combs na segunda-feira em Nova York levou-o a enfrentar acusações de conspiração de crime organizado, tráfico sexual forçado e outros crimes graves. Atualmente, o produtor está detido no Centro de Detenção Metropolitana de Brooklyn sem direito a fiança, aguardando julgamento. Seu advogado, Marc Agnifilo, negou qualquer crime e garante que Combs espera limpar seu nome.