TikTok: Padre gera controvérsia ao viralizar vídeo dançando uma música de Diddy

Um vídeo de dança estrelado por Cole LaBrant e sua filha adotiva de 11 anos desencadeou uma intensa polêmica nas redes sociais.

LaBrant, conhecido no TikTok por sua ampla base de seguidores que soma 23 milhões, juntou-se à tendência da música "I'll Be Missing You" de Diddy, lançando o vídeo em 20 de setembro passado.

Esta iniciativa foi realizada em um contexto em que a música havia ganhado destaque ao longo do ano, no entanto, a resposta do público foi inesperada e principalmente negativa.

A decisão de usar uma música associada a temas de perda e nostalgia não foi bem recebida por muitos internautas. Depois que vários usuários expressaram seu descontentamento e consideraram o vídeo inapropriado, LaBrant optou por excluir a postagem de suas plataformas no TikTok e Instagram.

No passado, tanto ele quanto sua filha ganharam popularidade por suas divertidas danças em sucessos como "Pour Me A Drink" de Post Malone e "A Bar Song (Tipsy)" de Shaboozey, onde sua filha frequentemente atua como coreógrafa, recebendo elogios por sua criatividade.

Controvérsia após a detenção

A controvérsia se intensificou após a recente prisão de Sean "Diddy" Combs por acusações de tráfico de pessoas e extorsão, levando alguns a questionar a adequação do conteúdo.

As críticas foram contundentes, com comentários apontando que o vídeo era "cringe" e que LaBrant estava "explorando sua filha por visualizações". No entanto, também houve defensores que argumentaram que estavam apenas compartilhando um momento divertido e que as pessoas deveriam separar o artista de sua obra.

Desde a remoção do vídeo, LaBrant e sua filha não voltaram a postar conteúdo no TikTok, deixando em aberto o rumo futuro de sua popularidade na plataforma.

A situação também destaca a linha tênue que os criadores de conteúdo devem percorrer na era das redes sociais, onde cada publicação pode gerar uma onda de comentários tanto positivos quanto negativos.