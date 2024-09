Meghan Markle não aguenta mais os desrespeitos por parte da família real britânica

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, expressou sua crescente frustração em relação à família real britânica devido ao que ela percebe como constantes desrespeitos, especialmente por parte de sua família política.

A informação revelada pela revista Heat indica que o descontentamento tomou destaque após uma série de eventos recentes que reavivaram as tensões entre os Sussex e a realeza.

Recentemente, durante o 40º aniversário do príncipe Harry, foi evidente uma clara omissão em relação a Meghan. A família real compartilhou em suas redes sociais uma imagem do duque celebrando seu dia, mas surpreendentemente, Meghan não aparecia na fotografia.

Este gesto foi interpretado como uma tentativa de deixar a duquesa fora do círculo familiar, gerando uma onda de especulações sobre a verdadeira natureza de sua relação com a família real.

De acordo com fontes próximas a Meghan, ela sentiu-se ofendida pela falta de inclusão e considera que esse tipo de ações reforça sua sensação de não ser desejada dentro do círculo familiar.

Comparação com a princesa Diana

Além disso, esse desrespeito ocorre em um contexto em que Meghan já lida com a pressão de ser comparada com sua falecida sogra, a princesa Diana.

Recentemente, Meghan usou brincos que pertenceram a Diana, o que reavivou as comparações entre ambas as figuras. Embora Harry aprecie o carinho que o público ainda sente por sua mãe, as constantes comparações começaram a ter um impacto emocional negativo em Meghan, que sente que seus esforços para honrar Diana estão sendo mal interpretados.

Apesar desses desafios, o relacionamento entre Meghan e Harry permanece sólido. Ambos têm expressado seu apoio mútuo no meio da adversidade.

Meghan continua comprometida com seu casamento e suas causas sociais. A situação atual parece reforçar sua determinação de enfrentar os desafios que sua vida pública lhes apresenta e de continuar avançando em seus projetos pessoais e familiares.