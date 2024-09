Maggie Smith, a professora Minerva McGonagall de ‘Harry Potter’, morre aos 89 anos

A atriz Maggie Smith, eternamente lembrada pelo papel de Minerva McGonagall, nos filmes de ‘Harry Potter’, faleceu nesta sexta-feira (27), aos 89 anos. As informações foram confirmadas pelos filhos Toby Stephens e Chris Larkin.

A causa da morte não foi informada. “É com grande tristeza que informamos a morte de Maggie Smith”, disse o comunicado.

“Ela morreu pacificamente, no hospital, na manhã desta sexta-feira (27). Uma pessoa intensamente reservada, esteve com seus familiares e amigos até o fim. Ela deixa dois filhos e cinco amados netos que estão devastados com a enorme perda de sua extraordinária mãe e avó.”

Carreira e Harry Potter

Vencedora de dois Oscars, quatro Emmys, três Globos de Ouro, um Tony e sete Baftas, Maggie nasceu em 28 de dezembro de 1934 em Ilford, Essex, na Inglaterra, ingressando na área nos anos 1950.

Seu primeiro Oscar veio em 1969, levando o prêmio de Melhor Atriz pela atuação em ‘Primavera de uma Solteirona’. A outra estatueta veio com ‘California Suite’, em 1979.

Em sua jornada ainda consta papéis de destaque como condessa Lady Violet, na série de televisão ‘Downton Abbey’, além das atuações emblemáticas nos cinemas, como Whoopi Goldberg em ‘Mudança de Hábito’ (1992).

Sua carreira foi marcada pelo papel de Minerva McGonagall nos filmes da saga ‘Harry Potter’, onde deu vida a professora que tinha o bruxo como seu queridinho.

Saúde

Maggie sobreviveu a um câncer de mama. diagnosticado em 2007, participando das filmagens de ‘Harry Potter e o Enigma do Príncipe’ (2009) enquanto realizava quimioterapia.

A atriz também sofria da doença de Graves, condição autoimune da tireoide que afeta o olho.