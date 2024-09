Lançamentos da Netflix para a última sexta-feira de setembro: tudo isso chegou hoje

Setembro está prestes a terminar, mas a Netflix continua lançando produções originais e adicionando projetos licenciados ao seu vasto catálogo para o deleite de seus milhões de assinantes.

ANÚNCIO

Na verdade, nesta sexta-feira, 27 de setembro, o gigante da transmissão recebeu um grupo de títulos de todos os gêneros com os quais espera manter o público preso no sofá neste fim de semana.

Séries e filmes que chegaram à Netflix nesta sexta-feira, 27 de setembro

Quer saber tudo o que chegou à plataforma nesta última sexta-feira do mês? Basta continuar deslizando para conhecer as tramas que foram lançadas e que não deves perder esta noite ou no fim de semana.

O monstro da velha Seul (temporada 2)

Park Seo-jun e Han So-hee lideram a segunda temporada desta divertida série coreana que promete reconquistar o público com uma nova aventura cheia de mais drama e terror.

Sinopse: Seul, 2024. Chae-ok conhece Ho-jae, um homem muito parecido com Tae-sang, e os mistérios que estavam ocultos começam a se revelar. O que o destino reserva para eles?

Basquete Rez

Os fãs de dramas desportivos vão adorar cada segundo desta história estrelada por Jessica Matten, Kauchani Bratt e Kusem Goodwind, sob a direção de Sydney Freeland.

Sinopse: Após perder seu jogador estrela, uma equipe escolar nativa americana de basquete deve trabalhar em conjunto para manter vivos seus sonhos de glória.

ANÚNCIO

Will e Harper

O famoso ator Will Ferrell e a roteirista e diretora transgênero Harper Steele embarcam em uma emocionante viagem por estrada neste documentário de quase duas horas dirigido por Josh Greenbaum.

Sinopse: Quando Will Ferrell descobre que seu grande amigo Harper se identifica como mulher trans, ambos embarcam em uma jornada para se reencontrar e apresentar ao mundo a verdadeira Harper.

O Grande Bake Off do Reino Unido: Coleção 12

Os amantes da confeitaria em algumas regiões do mundo poderão desfrutar a partir de hoje desta competição televisiva onde apaixonados confeiteiros amadores competirão por um prêmio.

Sinopse: The Great British Baking Show segue um grupo de padeiros amadores que competem entre si em uma série de desafios, tentando impressionar os juízes Paul Hollywood e Prue Leith.