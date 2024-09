Agenda cultural: Sertanejo Gustavo Mioto grava novo DVD em São Paulo

Gustavo Mioto escolheu a cidade de São Paulo para gravar o seu próximo DVD, que promete ser um marco em sua carreira. Ao lado de Fábio Jr e do grupo Menos É Mais, além de outras atrações surpresas, o cantor sobe ao palco da Vibra (Avenida das Nações Unidas, 17955), na Vila Almeida, em 24 de outubro para um show especial. Os ingressos podem ser comprados pelo site oficial.

O novo DVD promete uma mistura de suas canções mais amadas e inéditas, com novos hits que prometem conquistar ainda mais os fãs: ‘Será especial demais e eu estou muito feliz de poder cantar ao lado de pessoas que eu sempre sonhei. Será uma noite massa demais”, disse o artista.

Vale lembrar que em agosto deste ano, o sertanejo surpreendeu os fãs com três novas músicas como um esquenta para o DVD, ‘Eu Fujo’, ‘Muda de Planeta’ e ‘Quebrou O Respeito’.

O clipe de Jão e Gustavo Mioto surpreendeu os fãs

O tão esperado feat entre Jão e Gustavo Mioto no single inédito, intitulado ‘Mal’, pode ser considerado um sucesso, registrando 138.775 visualizações apenas no Youtube, em apenas 14 horas. Até circula nas redes sociais um apelido carinhoso entre os fãs dos artistas, MioJão.

Os comentários reforçam que a sofrência segue em alta. Enquanto alguns fãs se desdobram para descobrir quem foi responsável por cada estrofe, outros pontuam que a parceria entre Jão e Mioto era muito necessária.

“Eu não sabia que precisava ver o Jão cantando com o Mioto até ver o Jão cantando com o Mioto. Ainda bem que hoje é dia de faxina, aí minhas lágrimas já ajudam a lavar a casa”, escreveu um seguidor do intérprete de ‘Idiota’. Outro disse que os artistas são seus “dois amorzinhos” e que “o coração não aguenta” ver um hit cantado por eles: “Só fazendo a gente lembrar de quem eu deveria esquecer”.

A reação dos fãs com a chegada de um trecho do clipe no Instagram não foi diferente. Palavras como “hino” e “maravilhosa” apareceram em muitos comentários da publicação, mas há quem já esteja “viciada” com ‘Mal’: “Muito obrigada por entregarem um dueto com uma harmonia tão perfeita”, destacou uma fã.