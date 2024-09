Assinatura de e-mail de Meghan Markle ganha destaque em meio a novas acusações

Recentemente, Meghan Markle foi alvo de críticas por parte de ex-funcionários que a acusaram de adotar um comportamento autoritário e difícil. As alegações foram divulgadas pelo site da revista The Hollywood Reporter, onde os antigos membros de sua equipe relataram episódios de tratamento inadequado. No entanto, a revista US Weekly, em um esforço para balancear as críticas, apresentou depoimentos que destacam o profissionalismo e a atenção de Markle em sua comunicação diária, incluindo detalhes de sua assinatura de e-mail.

Postura profissional e cuidadosa

Meghan Markle é conhecida por seu comprometimento com o trabalho e pela maneira como gerencia sua equipe. De acordo com fontes próximas, ela inicia seu dia de trabalho às 5h da manhã, mas faz questão de não impor esse ritmo aos seus colaboradores.

Em seus e-mails, ela inclui uma mensagem na assinatura que diz: “A minha rotina de trabalho talvez não seja a sua rotina de trabalho. Por favor, não se sinta obrigado a responder fora de seus horários normais de trabalho”. Essa prática tem sido citada por seus defensores como uma prova de sua consideração pelo bem-estar de sua equipe.

Além disso, Markle é descrita como alguém que valoriza a contribuição de cada membro de sua equipe. Em reuniões, ela faz questão de atribuir crédito às ideias apresentadas por seus colegas, garantindo que todos sejam devidamente reconhecidos por seus esforços.

Após cada viagem de trabalho, é comum que Meghan envie e-mails personalizados, agradecendo individualmente a cada funcionário por suas contribuições. Esse tipo de comportamento é visto como um reflexo de seu profissionalismo e cuidado com aqueles que trabalham ao seu lado.

Controvérsias e novas alegações

Por outro lado, alguns ex-funcionários relataram episódios menos favoráveis, como o caso de um florista que foi alvo de uma reprimenda severa após ter divulgado detalhes de um buquê feito para Markle, mesmo sem mencionar o nome dela. O florista teria afirmado que, apesar do prestígio de ter Meghan como cliente, prometeu nunca mais trabalhar com ela devido à experiência negativa.

Essas alegações somam-se a outras acusações de que a fa teria um “comportamento terrível” com sua equipe, gerando uma imagem polarizadora. Enquanto alguns defendem sua postura como líder, outros a acusam de ser excessivamente exigente. Até o momento, Meghan Markle não se pronunciou sobre as recentes denúncias divulgadas pela imprensa internacional.