Tom Zé no hospital: Cantor segue sem previsão de alta, diz boletim

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Beneficência Portuguesa, na Bela Vista, no Centro de São Paulo, informou que o cantor Tom Zé, de 87 anos, segue internado e sem previsão de alta, após sofrer um acidente doméstico.

Conforme informou o G1, o músico se queixa de dor de cabeça intensa e persistente, que começou após ele sofrer uma queda em sua residência. O artista está na unidade hospitalar da capital paulista desde 11 de setembro e o boletim médico diz ainda que Tom Zé ficará no hospital para a realização do “tratamento necessário” e que os “sintomas estão sob controle”.

A internação de Tom no Hospital Beneficência Portuguesa, na Bela Vista, veio a público apenas na segunda-feira, 23 de setembro, quando uma postagem publicada no perfil oficial do músico nas redes sociais informava a situação.

Já na TV Globo, Neusa Martins confirmou a notícia. Segundo ela, “médicos competentes e dedicados” estão cuidando do famoso para que ele retorne aos palcos o mais rápido possível: “Foram estabelecidos o diagnóstico e a terapêutica e, queira Deus, logo o teremos saudável e entregue a essa música, essa arte que é sua alegria e a nossa também”, disse ela.

A esposa também afirmou que Tom Zé mandava abraço para todos os fãs e amigos e disse para esperarem para encontrá-lo em breve nos palcos do país. No Instagram, amigos famosos, como a apresentadora Astrid Fontenelle e a atriz Andréia Horta, mandam boas energias para o cantor Tom Zé: “Todas as melhores energias pro saltitante Tom Zé”, escreveu a ex-Saia Justa, do GNT.

A atriz veterana Ana Beatriz Nogueira, que está no elenco da novela ‘Mania de Você’, também publicou que estava pertinho de Tom e desejou uma excelente recuperação. Já Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, escreveu: “Que todas as grandes luzes do universo estejam zelando pela sua recuperação!”.