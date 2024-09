‘Os Feiticeiros Além de Waverly Place’ estreia ainda este ano no Disney+; confira o trailer

Eles estão de volta! ‘Os Feiticeiros Além de Waverly Place’ chega no Disney+ em 4 de dezembro, retornando com os produtores executivos Selena Gomez e David Henrie como os icônicos irmãos Russo. A produção já conta com trailer oficial e materiais de divulgação.

Finalmente os fãs dos feiticeiros mais encrenqueiros da Disney terão seu momento com a sequência da franquia, trazendo um elenco com a liderança de David Henrie e Janice LeAnn Brown, além de Selena Gomez como estrela convidada. Confira a sinopse da trama:

“Os Feiticeiros Além de Waverly Place acompanha o agora adulto Justin Russo, que escolheu levar uma vida normal e mortal com sua família Giada, Roman e Milo. Quando sua irmã, Alex, traz Billie para casa para pedir ajuda, Justin percebe que precisa tirar suas habilidades mágicas da gaveta para guiar a aprendiz de feiticeira, enquanto cuida de suas responsabilidades diárias e protege o Mundo Mágico.”

‘Os Feiticeiros Além de Waverly Place’ estreia ainda este ano no Disney+; confira o trailer (Reprodução/Disney+)

Trailer oficial

O elenco da série, crição de Todd Greenwald, é formado por David Henrie (como Justin Russo), Janice LeAnn Brown (como Billie), Alkaio Thiele (como Roman Russo), Max Matenko (como Milo Russo), Taylor Cora (como Winter) e Mimi Gianopulos (como Giada Russo). Selena Gomez, responsável por reviver a icônica Alex Russo, é produtora executiva da série e convidada do primeiro episódio.

Além de roteiristas, Jed Elinoff e Scott Thomas também são produtores executivos ao lado de Gary Marsh, Jonas Agin, Selena Gomez e Henrie. Andy Fickman, responsável pela produção e direção do piloto, também conduzirá os outros episódios da série.

Raven-Symoné, conhecida pelas visões da Raven e A Casa da Raven, além de Danielle Fishel (Garota Conhece o Mundo), serão responsáveis pela direção dos episódios da primeira temporada.

Confira o trailer: