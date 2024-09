Jennifer López e Ben Affleck “querem continuar sendo amigos” apesar do divórcio

Jennifer López e Ben Affleck continuam sendo assunto em meio ao seu processo de divórcio. No último dia 14 de setembro, os ex-casal foram vistos juntos compartilhando tempo com seus filhos. O que mais chamou a atenção nesse encontro foi que estavam se beijando e ele não conseguia tirar as mãos dela. Agora, foi revelado que tudo isso se deve ao fato de quererem passar pela separação de forma amigável.

“Eles querem mostrar às crianças que as coisas são amigáveis… Eles querem continuar sendo amigáveis. Ainda há muito amor”, revelou uma fonte à People.

As imagens desse almoço de 14 de setembro geraram nos fãs a expectativa de se estavam reconciliados, principalmente pelo fato de terem mostrado beijos e carícias. No entanto, posteriormente, foi divulgado que o divórcio ainda estava em andamento.

"Todos se reuniram para um almoço divertido para que as crianças pudessem se divertir juntas.... As crianças sempre se deram bem e se divertiram juntas. Ver as crianças felizes juntas deixa Jen feliz. As crianças felizes são sua prioridade", disse a fonte, que também indicou que Jennifer Lopez e Ben Affleck estão concordando sobre os aspectos financeiros da melhor maneira.

Jennifer López e Ben Affleck

Apesar de tudo o que digam sobre um encerramento amigável, a verdade é que alguns beijos e abraços implicam algo mais do que amizade, por isso muitos consideram que Jennifer Lopez e Ben Affleck ainda sentem algo especial. Amor? Química? Atração física? Qualquer sentimento pode ser válido.

Louella Alderson, especialista em relacionamentos, disse ao The Mirror que, apesar da separação oficial, os sentimentos entre eles não desapareceram. “Ben e Jennifer aliviaram parte do estresse ao finalmente solicitar o divórcio depois de semanas de especulações. Os beijos e abraços relatados em sua recente saída podem indicar que ainda há muito amor entre eles e mostram que seus sentimentos não desapareceram da noite para o dia”, expressou.