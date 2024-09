O concerto memorável de Whitney Houston na África do Sul em 1994 chegará aos cinemas

Whitney Houston, uma das artistas mais influentes e com mais vendas de discos na história da música, vai encantar o público novamente com sua icônica performance na África do Sul em 1994. Esta apresentação, realizada logo após a eleição de Nelson Mandela como presidente, foi remasterizada e será exibida nos cinemas de todo o mundo sob o título ‘O concerto para uma nova África do Sul (Durban)’.

O filme será lançado em 23 de outubro e será complementado por um álbum intitulado ‘The Concert for a New South Africa (Durban)’, que será lançado em 8 de novembro. Vale ressaltar que esta apresentação é considerada um dos momentos mais importantes da carreira de Houston, e seu legado continua vivo graças a este projeto.

Whitney presente nesta era

Pat Houston, cunhada da artista e produtora executiva do filme, destacou o profundo amor que Whitney sentia pela África do Sul e seu povo: “Este concerto é significativo não apenas para seus fãs, mas também para o povo sul-africano e as novas gerações”.

Durante a sua turnê em 1994, Whitney realizou três concertos na África do Sul, onde mais de 200.000 pessoas compareceram aos seus shows, celebrando a liberdade e a unidade em uma nação recém-unificada após o apartheid. Os lucros desses concertos foram destinados a organizações de caridade que apoiavam crianças sul-africanas.

O filme apresenta uma remasterização em vídeo 4K e áudio aprimorado, e será exibido em quase 900 cinemas de mais de 25 países. Por sua vez, Marc Allenby, diretor executivo da Trafalgar Releasing, enfatizou a importância da mensagem de esperança e união da performance, destacando o impacto que este filme terá na tela grande.