Haverá um filme da Wanda para 2026? O que a Marvel disse a respeito

Wanda é um dos personagens mais queridos do Universo Cinematográfico da Marvel, começou como vilã, depois se redimiu e se juntou aos Vingadores, para voltar ao lado malvado ao perder seu amado e filhos em “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”.

Embora Elizabeth Olsen tenha protagonizado a muito aclamada série ‘WandaVision’, muitos esperavam que seu personagem conseguisse um filme solo em um futuro próximo, mas no final de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ deu a entender que ela havia morrido.

No entanto, tendo em conta que a Marvel Studios não conseguiu repetir o sucesso alcançado na saga do infinito, é possível que a Wanda regresse ao MCU e tenha o seu próprio filme, que provavelmente começará a ser preparado em 2026.

Dicas de que a Marvel está preparando um filme da Feiticeira Escarlate

‘Agatha All Along’ é a série recente lançada pela Marvel Studios que deriva de ‘WandaVision’, levando os fãs a especularem que Wanda poderia fazer uma aparição nesta produção.

Além disso, diz-se que na próxima série sobre o Visão, a Feiticeira Escarlate terá uma participação, preparando o terreno para o lançamento de seu filme que entraria em produção em 2026.

Recentemente, a Production Weekly compartilhou que Kevin Feige e Louis D’Esposito serão os produtores do novo filme centrado no personagem Wanda Maximoff, enquanto o roteiro estará a cargo de Jac Schaeffer, que também trabalhou nos roteiros de ‘WandaVision’ e ‘Agatha All Along’, juntamente com Megan McDonnell.

Elizabeth Olsen estaria disposta a repetir seu papel como a Feiticeira Escarlate, já que em várias entrevistas deu pistas de que seu personagem ainda está vivo e que adorou trabalhar nessas produções, mas deixou bem claro que só voltaria com uma boa história e um roteiro que faça justiça a um dos personagens mais populares do MCU.