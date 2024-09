Grupo Silvio Santos lança casa de apostas em 2025, confirma site

O Grupo Silvio Santos vai lançar a Todos Querem Jogar (TQJ), sua própria casa de apostas em 2025. Segundo o F5, da Folha de São Paulo, a notícia foi confirmada na segunda-feira, 23 de setembro, e o projeto deve sair do papel a partir da parceria com a OpenBet, um fornecedor de tecnologia, conteúdo e serviços de apostas esportivas, que pertence ao Endeavor Group Holdings, da Inglaterra.

O site informou ainda que o Grupo Silvio Santos espera apenas a liberação formal do governo brasileiro para que o lançamento aconteça em janeiro do próximo ano. Segundo José Roberto Marciel, CEO do Grupo Silvio Santos, a casa de apostas vai oferecer “jogos responsáveis” e respeitar a legislação para levar novas experiências de produtos aos usuários.

Jordan Levin, CEO da OpenBet, também declarou que o Grupo Silvio Santos é “icônico no setor de entretenimento do Brasil” e que todos estão honrados com a nova parceria “para impulsionar sua marca de apostas esportivas e jogos”.

Caso as negociações sejam firmadas, o Grupo Silvio Santos será o segundo grupo de mídia dono de uma rede de televisão no Brasil que fecha acordo para lançar uma bet. O primeiro foi o Grupo Globo que, em agosto, fechou uma parceria com a MGM para o lançamento de uma banca em 2025.

Justiça determina soltura de Deolane e outros investigados por jogos ilegais

A Justiça do Pernambuco determinou a soltura da influenciadora, empresária e advogada Deolane Bezerra, que foi presa por suspeita de ligação com um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A mãe dela, Solange Alves Bezerra Santos, também foi beneficiada com a medida, assim como outros 15 investigados na “Operação Integration”.

Diferentemente da primeira vez que foi solta, a famosa não terá que usar tornozeleira eletrônica e não estará totalmente impedida de usar as redes sociais. Porém, existem algumas medidas cautelares.

A decisão foi tomada na noite de segunda-feira (23) pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que acatou um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Darwin Henrique da Silva Filho, o dono da empresa “Esportes da Sorte”. Assim, ao conceder a soltura, o magistrado estendeu o benefício a Deolane e aos demais detidos.