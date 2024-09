Eric Clapton causou polêmica em sua última apresentação

Eric Clapton apresentou-se pela quarta vez em território argentino na noite deste sábado, 21 de setembro, oferecendo um show memorável que deixou uma marca no coração das 30 fãs presentes.

Conhecido por sua habilidade excepcional com a guitarra, o britânico de 79 anos dividiu o palco com personalidades do rock latino-americano como David Lebón, ícone argentino com uma carreira que inclui ‘Pappo’s Blues’ e ‘Serú Girán’, e o americano Gary Clark Jr., que trouxe sua energia ao palco.

Cores da guitarra

Durante a sua interpretação de ‘Before You Accuse Me’, um clássico de Bo Diddley, Clapton surpreendeu os presentes ao exibir uma guitarra pintada com as cores da bandeira da Palestina.

Eric Clapton não é estranho à sua guitarra decorada com as cores da bandeira da Palestina. De fato, ele a usou anteriormente em maio deste ano durante um show privado. Além disso, ele foi visto com essa mesma Fender em várias apresentações em 2024, incluindo no Lucca Summer Festival na Toscana, Itália, bem como no Accor Arena na França, entre outros lugares. Este instrumento se tornou um símbolo recorrente em suas recentes turnês.

Também é lembrado o dia 8 de dezembro de 2023, quando Clapton fez um show íntimo em benefício da ‘Ajuda Médica para a Palestina’, onde tocou três músicas com sua guitarra decorada nas cores palestinas. Vale ressaltar que Clapton também lançou a música ‘Voice of a Child’, acompanhada de um vídeo que mostrava a destruição em Gaza.