Celebridades que foram para a prisão

Ao contrário do que muitos podem acreditar, as celebridades não estão isentas da lei e, como qualquer outra pessoa, quando não cumprem as leis, acabam na prisão.

A seguir, veja uma lista de celebridades que estiveram na prisão e algumas podem te surpreender.

Wesley Snipes

O ator foi preso em 2008 por evasão fiscal e condenado a três anos de prisão por não ter apresentado declarações federais de 1999 a 2001. Wesley Snipes começou a cumprir sua sentença em 2010 e foi libertado em 2013, afirmando que havia aprendido o valor do tempo.

Lindsay Lohan

Em 2010, Lindsay Lohan foi condenada a 90 dias de prisão por violar os termos de sua liberdade condicional devido às suas prisões em 2007, quando foi presa por posse e consumo de cocaína.

Da sentença, a atriz cumpriu apenas 14 dias, mas considerou isso uma das experiências mais aterrorizantes de sua vida, embora tenha sido dias em que ela estava em paz, pois não precisava dar explicações a ninguém.

Marilyn Manson

A estrela do rock só passou três meses na prisão por agredir sexualmente um segurança, pois esfregou suas partes íntimas no rosto do funcionário e depois cuspiu nele. Infelizmente, seu comportamento não melhorou depois disso.

Paul McCartney

Em 1980, Paul McCartney foi preso no aeroporto de Narita, no Japão, por chegar ao país com 219 gramas de maconha. Ele passou 9 dias preso em Tóquio e, embora não tenha enfrentado acusações formais, foi expulso do país devido às rígidas leis sobre drogas.

Tim Allen

Em 1978, Tim Allen foi preso por tráfico de drogas, ao ser pego com mais de 650 gramas de cocaína. Ele fez um acordo com as autoridades e conseguiu reduzir sua sentença para dois anos e quatro meses, ao fornecer nomes de outros traficantes.

Curiosamente, foi assim que ele começou na comédia, pois para não ter problemas com os outros 20 presos com quem compartilhava a cela, ele recorreu ao humor.