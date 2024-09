Lançamentos da Netflix de 23 a 30 de setembro: tudo isso chega na última semana do mês

Toda semana chega com novas séries, filmes e programas para os assinantes da Netflix em todo o mundo e a última de setembro não quebrará a tradição da plataforma de streaming.

Pelo contrário, de 23 a 30 deste mês, o gigante receberá dezenas de títulos que incluem uma série de comédia romântica, um drama turco sensual e o novo capítulo de uma trama coreana de terror.

Em poucas palavras, a programação do serviço digital para os últimos dias do nono mês do ano trará algo para agradar a cada tipo de espectador inscrito ao redor do globo.

Séries, filmes e tudo o que a Netflix lançará na última semana de setembro

Por isso, a seguir, apresentamos cinco dos projetos mais interessantes que chegam à Netflix de 23 a 30 de setembro. Em seguida, você encontrará o restante dos lançamentos para este período.

Ninguém quer

Os famosos Kristen Bell e Adam Brody protagonizam esta série de comédia romântica que promete roubar os corações das audiências em todo o mundo com sua história simpática e incomum.

Sinopse: Uma apresentadora de podcast e um rabino recentemente solteiro se apaixonam. Será que o relacionamento deles pode sobreviver aos seus estilos de vida diferentes e às intromissões de suas famílias?

Data de estreia: 26 de setembro

Um verdadeiro cavalheiro

Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin e Şenay Gürler são as estrelas principais deste sensual drama turco que promete se tornar a nova sensação da plataforma de streaming.

Sinopse: Um acompanhante encantador vê sua vida complicada quando começa a se apaixonar e precisa descobrir o que realmente precisa e deseja.

Data de lançamento: 26 de setembro

A Criatura de Gyeongseong (temporada 2)

Os reconhecidos Park Seo-jun e Han So-hee voltam a liderar a segunda parte desta série coreana de drama e terror que buscará reconquistar os espectadores com uma nova aventura.

Sinopse: Seul, 2024. Chae-ok conhece Ho-jae, um homem muito parecido com Tae-sang, e os mistérios que estavam escondidos começam a se revelar. O que o destino reserva para eles?

Data de lançamento: 27 de setembro

Ellen DeGeneres: para sua Aprovação

A alguns anos desde o escandaloso cancelamento de seu icônico programa ‘The Ellen DeGeneres Show’, a comediante Ellen DeGeneres faz o que faz de melhor em seu último especial de comédia.

Sinopse: No último especial de comédia de sua carreira, Ellen fala sobre a fama, estacionar em paralelo e sobre sua vida desde que foi "expulsa do mundo do entretenimento".

Data de lançamento: 24 de setembro

A vítima invisível: o caso Eliza Samudio

A mais de uma década do brutal assassinato da atriz e modelo Eliza Samudio, este documentário revisita os eventos que antecederam o terrível crime perpetrado por um famoso jogador de futebol.

Sinopse: Um goleiro famoso ameaça a mulher que engravidou. Ela pede ajuda, mas a fama do jogador de futebol sufoca seus pedidos..., e a tragédia se desencadeia.

Data de lançamento: 26 de setembro

As restantes produções que chegarão à Netflix de 23 a 30 de setembro são: