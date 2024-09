Agenda cultural: Musical Hairspray prorroga temporada em São Paulo

O musical Hairspray teve sua temporada prorrogada em São Paulo. Com novas datas, o espetáculo fica em cartaz no Teatro Renault (Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411), na Bela Vista, até o dia 3 de novembro e os ingressos podem ser comprados no site da Ticket For Fun ou nas bilheterias físicas do espaço.

Na versão brasileira, Vânia Canto interpreta a jovem estudante Tracy Turnblad, que sonha em se apresentar em um programa musical nos Estados Unidos, mas enfrenta o preconceito por ser uma mulher fora dos padrões de beleza impostos pela época, 1960.

Mas, para chegar ao estrelato, ela precisa superar a rival Amber Von Tussle (Verônica Goeldi) e todas as artimanhas de sua mãe e produtora do programa musical, Velma Von Tussle (Liane Maya).

Para isso, a protagonista do musical Hairspray conta com a ajuda de Corny Collins (Ivan Parente), Link Larkin (Rodrigo Garcia), Motormouth Maybelle (Aline Cunha), Penny Pingleton (Pâmela Rossini) e Seaweed J. Stubbs (Thales Cesar), seus grandes amigos. Tracy também contará com o apoio de seus pais Wilbur Turnblad (Lindsay Paulino) e Edna Turnblad (Tiago Abravanel).

A versão brasileira de Hairspray é formada por Tiago Abravanel, Aline Cunha, Ivan Parente, Lindsay Paulino, Pâmela Rossini, Rodrigo Garcia, Thales Cesar e

Os horários e preços para assistir o musical Hairspray em São Paulo

A temporada na capital paulista foi estendida até o dia 3 de novembro e pode ser vista pelos fãs dos musicais da Broadway de quinta e sexta, às 20h, e sábado e domingo, às 15h e às 20h.

Os ingressos para o espetáculo custam de 19,80 (meia) e R$39,60 (inteira) no balcão VIP ou premium, de R$130 (meia) e R$260 (inteira) na plateia gold ou silver, deR$145 (meia) e R$290 (inteira) na plateia premium e de R$175 (meia) e R$350 (inteira) na plateia Vip ou camarote superior.

A bilheteria do Teatro Renault (Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411), na Bela Vista, em São Paulo, funciona de terça-feira a domingo, das 12h às 20h, e fica fechada toda segunda-feira e feriado. Também é possível adquirir o seu lugar no site da Ticket For Fun.