‘A Paixão de Cristo 2′: onde será filmada a sequência dirigida por Mel Gibson?

Mel Gibson está no processo de preparação para a sequela de seu famoso filme ‘A Paixão de Cristo’, lançado em 2004. Recentemente, foi relatado através da Variety que o diretor tem estado a explorar várias locações na Europa para realizar esta nova produção, provisoriamente intitulada ‘A Paixão de Cristo: Ressurreição’.

Gibson tem estado visitando vários lugares em Malta e na região de Puglia, Itália, onde inspecionou locais rurais como as antigas cidades de Ginosa, Gravina Laterza e Altamura.

De acordo com Antonio Parente, diretor da Puglia Film Commission, as locações estão sendo avaliadas em colaboração com uma equipe de produção. No entanto, o publicitário da Gibson, Alan Nierob, afirmou que ainda é muito cedo para discutir detalhes específicos sobre o projeto.

Roteiro em desenvolvimento

O roteiro da sequela tem sido um trabalho em progresso por vários anos, elaborado em conjunto com o roteirista de ‘Coração Valente’, Randall Wallace.

De acordo com os mesmos relatórios da Variety, Wallace confirmou que o roteiro está completo e que Jim Caviezel retornará para retomar seu papel como Jesus. Gibson mencionou que esta sequência não seguirá uma narrativa linear e que eventos em diferentes tempos e dimensões serão explorados, adicionando uma abordagem inovadora à narrativa.

‘A Paixão de Cristo’ tornou-se o filme independente de maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando cerca de 612 milhões de dólares em todo o mundo.

No entanto, o filme também foi objeto de controvérsia, sendo acusado de ter conotações antissemitas por sua representação dos líderes judeus no contexto da crucificação de Jesus. Apesar disso, a polêmica atraiu muitas congregações religiosas, que compraram sessões inteiras para seus membros.

Enquanto Mel continua trabalhando em ‘A Paixão de Cristo: Ressurreição’, seu próximo projeto como diretor, o thriller ‘Flight Risk’, estrelado por Mark Wahlberg, será lançado nos Estados Unidos em 24 de janeiro. A expectativa pela sequência do icônico filme religioso continua crescendo entre os fãs.