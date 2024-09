Asseguram que Piqué foi infiel a Shakira desde o início do relacionamento

“Piqué não estava só com Clara Chía”: ele traiu Shakira desde o início, em 2011

Se houve uma notícia que surpreendeu o mundo, foi a separação da cantora Shakira com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué após 12 anos de convivência e dois filhos, Milan e Sasha. Mas essa história de separação teve consequências inimagináveis que foram manchetes nos portais e revistas mais importantes do mundo.

Uma das notícias mais impactantes foi a aparição da mulher que afirmam ter sido a causadora da separação, Clara Chía Marti. O escândalo foi tanto que a cantora dedicou algumas estrofes a ela em sua colaboração com Bizarrap Music Sessions #53. “Tem nome de pessoa boa, Claramente não é como parece”, diz a letra da música.

Mas acontece que Clara Chía não foi a única mulher com a qual Piqué traiu Shakira. Novas revelações sugerem que a infidelidade do ex-jogador de futebol poderia ter começado muito antes do que se pensava.

Entre encontros que já não são segredos

De acordo com fontes próximas, o presidente das Empresas Kosmos teria enganado Shakira desde o início de seu relacionamento em 2011, inclusive enquanto mantinha um vínculo com a estrela colombiana, ele teria tido encontros secretos com a apresentadora espanhola Yola Berrocal.

De acordo com o portal TN8, várias testemunhas afirmaram ter visto Piqué e Berrocal em atitudes carinhosas em um famoso bar de Madrid.

Estes encontros teriam ocorrido enquanto o ex-jogador de futebol convivia com Shakira, embora o relacionamento ainda não tivesse sido anunciado publicamente.

Quem é Yola Berrocal?

Yola Berrocal, conhecida por sua versatilidade no mundo do entretenimento espanhol, tem estado no olho do furacão midiático desde que os rumores começaram.

