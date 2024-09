O elenco de ‘Agatha Desde Sempre’ fala sobre como abrir seu caminho no Universo Marvel

O mundo da Marvel tem uma ampla rede e, dentro de seu próprio universo, os fãs podem ver personagens secundários que às vezes entram em sua própria história. Isso é o que acontece com ‘Agatha Desde Sempre’, que pega o personagem de Agatha (Kathryn Hahn) do bem-sucedido programa da Disney+ ‘WandaVision’ e a coloca em seu próprio caminho ao longo de 9 episódios.

“Normalmente na Marvel, os vilões não são de uma única espécie. E Agatha é o melhor exemplo disso. Ela é tão complexa e tem tantas dimensões diferentes, e nunca se trata de uma espécie de dominação do mundo”, disse o diretor e produtor executivo Jac Schaeffer em uma conferência de imprensa global.

"Sempre há algo pessoal, sinistro e complexo. É aí que começamos com ela. E então, quando escolhemos a Kathryn, ela se tornou um personagem que tinha de tudo. Era, sabe, incrivelmente engraçada e agradável e um pouco no estilo das sitcoms kitsch. Mas também havia esse enorme alcance de seu voraz apetite pelo poder. Kathryn incorporava tudo isso. Havia o pequeno e o engraçado e o charmoso, e depois havia a seriedade. E é um personagem que acredito que podemos explorar para sempre."

Schaeffer, que criou ‘WandaVision’, trabalhou com Hahn durante a série de 2021 e, como aponta Hahn, essa história entra em jogo com ‘Agatha Desde Sempre’.

"Trabalhar com Jac em WandaVision foi muito agradável para mim desde o início. Eu podia ouvir as palavras que ele tinha escrito na página. Eu conhecia o ritmo. Eu conhecia o tom, então parecia muito natural para mim", explica Hahn. "Eu amo esse papel. E grande parte de Agatha em WandaVision era a atuação, acho que ela mesma é uma ótima intérprete. Nós a chamávamos de uma cebola em flor. Ver o que havia por baixo dela e aprofundar cada vez mais... é claro, como ator, tudo o que você quer é assimilar essas coisas".

Agatha se junta na série com um elenco de personagens coloridos que inclui Aubrey Plaza como Rio Vidal, Patti LuPone como Lilia Calderu, Debra Jo Rupp como Sharon Davis, Ali Ahn como Alice Wu-Gulliver, Sasheer Zamata como Jennifer Kale e Joe Locke como Teen.

“A única coisa que direi sobre o meu personagem é que podes esperar o inesperado. Não tem ideia do que vai acontecer com ela, e há reviravoltas e todo o tipo de travessuras acontecendo. É tudo o que direi sobre isso”, brinca Plaza. “Kathryn e eu estivemos em ‘Parks and Rec’ há muito, muito tempo, mas nunca tivemos tempo de tela juntas. Então, estava muito animada por poder contracenar com Kathryn e poder mergulhar nisso.”

Marvel já não é um produtor convencional de comédia e ação, e "Agatha" ajuda a impulsionar essa ideologia. O programa, na verdade, tem sua mão em vários gêneros diferentes, misturando elementos de terror, música e suspense junto com um elenco repleto de estrelas.

“Tem uma mistura de diferentes tons, o que é incrível. Você sabe, dizemos que tem música, mas não é um musical. Tem drama, mas não é um drama. Comédia, mas não exatamente uma comédia. É todas essas coisas. E tudo isso foi iniciado por Hahn, que realmente incorporou absolutamente tudo em ‘WandaVision’”, diz a produtora executiva Mary Livanos.

“Tem uma qualidade iterativa muito divertida. Desta vez, estamos quase completamente práticos. Estamos recuperando a era dourada de Hollywood, como fizemos com 'WandaVision', mas desta vez com fantasia e terror”.

Isso significa, de acordo com Livanos, usar miniaturas, cenários e elementos de efeitos especiais para ajudar a melhorar o mundo que vemos de forma prática e feita à mão.

"Quando entramos no estúdio, acho que vários de nós começamos a chorar ou a lacrimejar. Porque, no meu caso, nunca vi um estúdio tão bonito na minha vida. E era impressionante", diz LuPone.

"E o trabalho. Refiro-me a todas estas folhas pintadas individualmente... é muito trabalho. É realmente bonito", acrescenta Ahn.

Aqueles que trabalharam no programa dizem que esta série sem dúvida também se destaca no mundo da Marvel. E não apenas devido à forma como foi filmada ou à fusão de gêneros, mas sim ao caminho que Agatha está abrindo.

"Quando as pessoas assistirem ao programa, devem saber que não havia um único chroma key à vista naquele set. Tudo o que é visto na câmera foi fotografado no mesmo dia. E acho que isso podia ser sentido nas atuações. É muito tátil, muito real e muito realista", explica o produtor executivo Brad Winderbaum.

"Eu diria que o que mais diferencia esta série é que Agatha nunca teve sua própria história em quadrinhos. Ela é um ícone que Kathryn e Jac criaram na tela em 'WandaVision', e foi tão inspirador para todos nós na Marvel que tivemos que continuar sua história. E eu diria que a Marvel está no seu melhor momento quando damos vida a esses ícones de personagens e contamos com intérpretes incríveis que trazem humanidade ao papel."

O dia 7 de setembro é a data de estreia de ‘Agatha Desde Sempre’ no Disney+.