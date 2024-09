‘Mario & Luigi: Conexão Fraternal’ apresentou um novo trailer

Após o grande anúncio no Nintendo Direct de junho, juntamente com a revelação da aguardada Nintendo Switch 2, a empresa não parou por aí e também surpreendeu os fãs ao lançar um novo título da amada saga dos nossos encanadores favoritos, Mario & Luigi. O jogo “Mario & Luigi: Conexão Fraternal” chegará às lojas em 7 de novembro.

ANÚNCIO

Após um tempo sem novos anúncios, um novo trailer foi lançado, intensificando as emoções juntamente com a notícia de que o estúdio ILCA poderia estar por trás do desenvolvimento deste novo título. Embora a Nintendo ainda não tenha revelado a equipe completa responsável pelo projeto, um representante da empresa confirmou a participação de alguns dos desenvolvedores originais da franquia. Essa notícia tranquilizou os fãs, que esperam que o novo jogo capture a essência dos títulos clássicos.

Nesta nova aventura, os irmãos embarcarão em uma aventura marítima a bordo da Ilha Nao. O mundo de Concordia, um arquipélago cheio de ilhas únicas, será o cenário desta nova entrega. Além dos personagens conhecidos como a Princesa Peach, os jogadores encontrarão novos rostos como Conetta e Porcopolo.

A conexão entre Mario e Luigi será o eixo central desta nova aventura. De acordo com a descrição oficial, esse vínculo especial concederá aos irmãos um poder único que será fundamental para superar os desafios que encontrarão em seu caminho. "As ações em tandem serão essenciais para explorar o mundo e derrotar os inimigos nos combates por turnos, os quais foram reimaginados para oferecer uma experiência mais dinâmica", é detalhado.

Com este anúncio, a Nintendo mais uma vez demonstrou seu compromisso com as franquias clássicas e sua capacidade de inovar. Os fãs de Mario & Luigi estão ansiosos pelo lançamento de “Conexão Fraternal”, que promete oferecer uma experiência de jogo divertida e emocionante para jogadores de todas as idades.