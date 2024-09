Agora afirmam que Jennifer Lopez e Ben Affleck ‘não conseguem se separar um do outro’

Ben Affleck e Jennifer López continuam gerando manchetes com seu relacionamento, mesmo após a separação. Neste fim de semana, o casal foi visto em um brunch no Beverly Hills Hotel, onde, de acordo com uma fonte próxima, Affleck “não conseguia tirar as mãos de López”. A atração entre eles parece permanecer intacta, apesar de estarem em processo de divórcio.

Segundo um relatório exclusivo do Page Six, o diretor de Argo organizou o encontro com a intenção de mostrar que ambos ainda são "amigos" e, ao mesmo tempo, serem capturados pelas câmeras dos paparazzi que frequentam o Polo Lounge, um local comum para celebridades. No entanto, a química entre eles ficou evidente quando começaram a se segurar pelas mãos e se beijar em público, o que surpreendeu os presentes.

Fontes afirmam que ‘sempre tiveram muita química sexual’

Uma testemunha comentou que, embora a intenção inicial de Affleck fosse mostrar que podem ser ex-casais amigáveis, a atração física entre eles foi inevitável. "Eles sempre tiveram muita química sexual. Não foi algo planejado. Ainda se sentem atraídos um pelo outro", revelou a fonte. Embora o carinho entre eles pareça continuar vivo, isso não significa que estejam reconsiderando a separação. Na verdade, eles continuam avançando no processo de divórcio.

Durante o brunch, os filhos também estiveram presentes. Os dois filhos de Affleck, Seraphina de 15 anos e Samuel de 12, e os gêmeos de López, Emme e Max, de 16, compartilharam uma mesa separada, demonstrando que a dinâmica familiar continua amigável apesar das circunstâncias. Segundo relatos, os filhos do casal se dão bem, o que é uma prioridade para López. "Jennifer não quer ser egoísta. As crianças sempre se deram bem e vê-los felizes é o mais importante para ela", explicou uma fonte próxima à People.

Em relação à moda, López foi vista usando seu anel de noivado no dedo mindinho e um anel com seu nome no dedo da aliança, o que poderia ser um sinal simbólico do estado atual de seu relacionamento. Apesar dos desafios do divórcio, a cantora e atriz continua focada no bem-estar de seus filhos.