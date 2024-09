O dia em que Pippa, irmã de Kate Middleton, chocou o mundo com suas fotos de biquíni

Há mais de um ano, especificamente em fevereiro de 2023, Pippa Middleton decidiu se despedir do frio inverno britânico para desfrutar do calor e do sol de St. Barts no Dia dos Namorados, conforme relatado pelo Page Six.

Pippa Middleton desfrutou do sol do Caribe

A irmã mais nova de Kate Middleton exibiu seus impressionantes abdominais em um espetacular biquíni vermelho da Heidi Klein, uma peça muito sensual de cor coral que tem um valor aproximado de 290 dólares, enquanto desfrutava do sol quente, apenas cinco meses após dar à luz sua última filha.

Pippa Middleton, de 39 anos, e seu marido James Matthews deram as boas-vindas a uma menina chamada Rose em junho de 2022.

A irmã de Kate Middleton trocou o frio britânico pelo calor da ilha de St. Barts em 2023

A irmã mais nova de Kate Middleton foi vista durante suas férias na praia com um incrível biquíni triangular vermelho cereja. O traje de banho sensual e moderno tinha alças torcidas e detalhes dourados. Além disso, Pippa complementou seu visual com enormes óculos de sol em forma de olho de gato e armação de tartaruga com anéis dourados.

Pippa Middleton exibiu uma figura impressionante a apenas cinco meses após dar à luz

Em 2023, Pippa Middleton estava acompanhada de seu marido, James Matthews, e seus dois filhos, Arthur e Grace, de quatro e um ano respectivamente, desfrutando do calor caribenho como uma família.

Pippa foi capturada pelos fotógrafos caminhando pela praia, desfrutando da areia branca com seu conjunto de duas peças. Por sua vez, seu marido usava shorts informais azuis com óculos de sol escuros. Ele e sua esposa brincavam com as crianças mais velhas durante sua escapada ao ensolarado Caribe.