“Nenhuma mulher merece isso”, o momento desconfortável que Shakira viveu em uma boate

Shakira surpreendeu seus fãs neste fim de semana ao aparecer em uma boate de Miami para apresentar e interpretar sua nova música ‘Soltera’.

A famosa também aproveitou para gravar parte do vídeo desse tema com celebridades como Lele Pons, Anitta e Danna, e em um momento subiu ao palco para mostrar seus passos de dança sensuais.

A colombiana usava um vestido curto marrom que marcava perfeitamente seu corpo e complementou o visual com saltos altos. Com essa roupa, ela subiu ao palco para dançar, encantando seus fãs.

No entanto, ela também passou por um momento desconfortável na danceteria que causou indignação nas redes sociais e na própria cantora.

A reação irritada de Shakira ao perceber que estavam gravando por baixo de seu vestido

Quando Shakira estava dançando muito feliz no palco, ela percebeu que estavam filmando por baixo de seu vestido, então ela fez gestos para não ser filmada.

Depois, ela percebeu que ainda estavam gravando, apesar de ter pedido que não o fizessem, e muito chateada, desceu do palco e causou nas redes, onde milhares mostraram seu apoio.

“Tinham que tê-lo tirado fora!!! 😮”, “nenhuma mulher merece isso, que horror”, “que falta de respeito com uma mulher”, “Quem coloca um vestido curto e dança sensualmente, não lhe dá o direito de faltar ao respeito 🤬”, “Estão tentando culpá-la? O que diabos está acontecendo com eles, isso não se faz por respeito a qualquer pessoa”, “Shakira é uma Deusa, e o idiota que a está filmando deveria ser preso, isso não se faz”, “Que horrível e isso acontece com milhares de mulheres todos os dias”, “faça o que fizer, ninguém deve te filmar”, e “espero que o tenham expulsado de lá”, foram algumas das reações nas redes.

Depois de descer do palco, a famosa ficou com Lele Pons, Anitta e Danna e continuou dançando feliz com elas, sem deixar que isso arruinasse sua noite.

A famosa está se preparando para sua nova turnê ‘As mulheres não choram’ e tem mostrado parte de sua preparação nas redes sociais, além de estar focada em nova música e, é claro, em seu papel como mãe, que combina perfeitamente com sua carreira.