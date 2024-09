“Eu tenho o direito de me comportar mal”: Shakira libera trecho da letra de ‘Soltera’

Durante o fim de semana passado, a colombiana Shakira surpreendeu uma das discotecas mais reconhecidas de Miami na companhia de Anitta, Danna, Winnie Harlow e Lele Pons.

O vídeo de Shakira dançando em cima de uma das mesas do estabelecimento reconhecido e a forma como estava vestida rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e mais pela razão, já que se trata da gravação do que será sua nova música que virá com vídeo.

É o tema 'Soltera' que ainda não se sabe se é uma colaboração com as artistas reconhecidas ou se apenas fazem parte do vídeo em que 'La Loba' afirma ter o direito de se comportar mal.

Através de suas redes sociais, ele mostrou um trecho da letra da música que já está fazendo seus seguidores dançarem e promete ser um novo sucesso que segue sua produção discográfica mais recente 'As Mulheres Já Não Choram'.

Letra de ‘Soltera’ de Shakira

Em vários vídeos das redes sociais, é possível ouvir trechos das estrofes da nova música da Shakira, além do refrão contagiante cheio de frescor, que é um convite claro para ser feliz.

Saí para me distrair

E já cansada de estar apagada, decidi me acender

Eu mudei de amigos

Porque aqueles que estavam sozinhos apenas falavam

"Na pior das hipóteses, não tenho nada a perder."

E como eles também

Eles podem opinar, mas eu tenho o direito de me comportar mal

Para me divertir, já estou solta

E agora posso fazer o que quiser, é ótimo ser solteira

Eu tenho o direito de me comportar mal

Para me divertir, já estou solta

E agora posso fazer o que quiser, é ótimo ser solteira

Com vista para o mar, vê-se o hotel

Já estou animado com apenas um coquetel

Vesti pouca roupa para mostrar a pele

A abelha rainha está a produzir mel

O que há de errado se isso é para ser usado

E meu corpo está dizendo

Muitos são aqueles que me derrubam

Mas poucos são aqueles que me dão

Eu sou seletiva, com pouca experiência

Por razões óbvias, peguei fobia do amor

Cachorro, me envia a captura de tela para a sua namorada

Ninguém vai me dizer como devo me comportar.