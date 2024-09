“Até rejuvenesceram”: J.Lo e Ben Affleck se reencontram após divórcio

Jennifer Lopez e Ben Affleck, cuja reconciliação e subsequente casamento em 2022 foram aclamados como a ressurreição de um amor épico, agora protagonizaram um dos divórcios mais comentados e midiáticos do ano. O casal, que surpreendeu o mundo ao reacender seu romance após quase duas décadas de separação, está no meio de um divórcio que tem chamado a atenção da imprensa e do público em geral.

A notícia do fim de seu casamento chegou em 20 de agosto, quando a cantora, em um movimento que muitos consideram carregado de simbolismo, apresentou os documentos de divórcio no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles. Este dia, que marcava o segundo aniversário de seu casamento, se tornou um amargo encerramento para um relacionamento que havia capturado a imaginação do público por anos. De acordo com os documentos legais, a separação oficial ocorreu em 26 de abril de 2024, apenas alguns meses antes de seu segundo aniversário de casamento na Geórgia.

Jennifer Lopez e Ben Affleck JLo Ben foram vistos juntos semanas após o divórcio e sua aparência chamou a atenção (@jlo / Kevin Winter/Instagram / Getty Images)

Durante meses, os rumores sobre uma crise no casamento circularam nos meios de comunicação. Apesar dos esforços para manter uma imagem de normalidade, tornou-se evidente que a relação estava passando por momentos difíceis. Fontes próximas a Jennifer afirmaram que a cantora se sentia devastada e humilhada com a situação. Num giro inesperado, Jennifer decidiu partilhar nas suas redes sociais uma série de imagens que alguns interpretaram como uma forma de ‘vingança’ contra Ben, intensificando ainda mais o drama.

J.Lo e Ben Affleck se reencontram

Pouco depois da apresentação dos documentos de divórcio, Jennifer e Ben foram vistos juntos em um encontro público com seus filhos no Beverly Hills Hotel. O avistamento, que poderia ter sido interpretado como um esforço para manter a diplomacia durante o processo de separação, foi captado pelos paparazzi e rapidamente se tornou um tema quente nas redes sociais. Os internautas não demoraram a comentar que ambos pareciam "rejuvenescidos" e que o divórcio parecia ter feito bem a eles, apesar da evidente frieza entre eles.

"Ok, mas o divórcio foi ótimo para eles." "Sou só eu ou eles parecem mais jovens?" "Agora ambos parecem melhores do que quando estavam juntos", lê-se nas redes sociais.

O encontro no hotel mostrou um casal que, embora tenham chegado no mesmo carro, mantinha uma distância palpável. A cantora e o ator caminhavam juntos, mas a falta de contato físico e a tensão em sua linguagem corporal sugeriram que a relação entre eles não era exatamente amigável.

Os gestos de frustração de Ben, incluindo um movimento em que levantou as mãos e se aproximou do rosto de Lopez durante sua chegada, foram interpretados como sinais de descontentamento.

A realidade é que a separação está se revelando um processo mais complicado do que qualquer um imaginava, pois foi revelado que o casal não possui um acordo pré-nupcial. Isso adicionou uma camada adicional de complexidade à divisão de bens e possíveis acordos financeiros, tornando o processo potencialmente custoso.