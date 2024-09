“Um inferno na Terra”, é assim que é descrita a prisão onde está Sean ‘Diddy’ Combs

Sean ‘Diddy’ Combs foi detido no Centro de Detenção Metropolitano (MDC) em Brooklyn, Nova York, pelos crimes de crime organizado e tráfico de pessoas. A prisão é conhecida por suas condições severas e é uma instalação onde outros celebridades são detidas, como Ghislaine Maxwell, esposa do falecido Jeffrey Epstein, ambos também acusados de tráfico de pessoas.

ANÚNCIO

Uma fonte disse ao The Mirror que esta prisão onde ‘Diddy’ está localizado é “um inferno na terra”.

“Algumas pessoas entraram no MDC e nunca mais saíram. É notoriamente difícil, e não há dúvida de que Diddy, assim como Maxwell, será um alvo lá dentro. Seus advogados farão de tudo para tirá-lo de lá. É uma queda monumental. Um dia vivendo a vida de milionário e agora ele está no inferno na terra,” disse a fonte anônima.

O fundador da Bad Boy Records é acusado de liderar uma organização criminosa envolvida em tráfico sexual, trabalho forçado, prostituição, drogas, sequestro, suborno, incêndio criminoso e obstrução da justiça. Como resultado, ele enfrenta a possibilidade de entre 15 anos de prisão e prisão perpétua.

Sean 'Diddy' Combs em uma cadeia onde vermes e ratos proliferam

O New York Post relatou que por anos, muitos têm denunciado as condições deploráveis no Centro de Detenção Metropolitano (MDC) em Brooklyn, com alegações de que as celas estão sujas, a comida tem vermes, há quedas de energia e ratos correm pelo ralo aberto do esgoto do banheiro.

O veículo de mídia mencionado relatou que a família de um detento expressou que vermes estão rastejando na comida. "É tudo lixo", disseram.

O advogado de Ghislaine Maxwell afirmou que a comida na instalação está em estado de decomposição, com vermes, e que ratos correm pelos esgotos abertos no banheiro.

ANÚNCIO

Um guarda informou ao The Post que 'Diddy' Combs não tinha companheiros de cela em sua cela. "Eu o vi ontem. Ele parecia bem." Quando perguntado sobre o humor do magnata, ele respondeu: "Ninguém está feliz em estar lá."

Está planejado que durante a tarde desta quarta-feira haverá uma nova audiência na qual os advogados do rapper irão contestar a ordem de prisão.