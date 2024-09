É lançado o trailer do novo especial de comédia de Ellen DeGeneres

A Netflix lançou o trailer do que promete ser o último especial de comédia de Ellen DeGeneres, ‘Ellen DeGeneres: For Your Approval’.

Programado para estrear em 24 de setembro de 2024, este projeto marca a despedida oficial da comediante do mundo do stand-up, após uma carreira prolífica na televisão e entretenimento. DeGeneres tem sido clara ao afirmar que este será seu último show de comédia, encerrando assim uma fase-chave de sua carreira artística.

O especial é baseado no material da turnê ‘Ellen’s Last Stand...Up Tour’, onde DeGeneres anunciou que seria a última vez que se apresentaria em um palco. Com seu estilo característico de humor, misturando sarcasmo e reflexão pessoal, o projeto aborda temas tanto pessoais quanto universais.

A comediante oferece um olhar mais íntimo sobre sua vida pós-televisão, focando em suas experiências fora dos holofotes e nos absurdos da vida cotidiana.

Um dos temas centrais do especial é o ‘cancelamento’ que DeGeneres enfrentou nos últimos anos, especialmente após as acusações sobre o ambiente de trabalho tóxico no ‘The Ellen DeGeneres Show’. Esses eventos tiveram um impacto significativo em sua decisão de se afastar do mundo do entretenimento.

Em ‘For Your Approval’, DeGeneres aborda esse tema com franqueza e um toque de humor, refletindo sobre como a indústria do entretenimento pode virar as costas para figuras públicas. Sem perder seu estilo, Ellen reconhece a complexidade de sua situação e a utiliza como combustível para o riso.

Encerra com humor e sinceridade

No trailer do especial, DeGeneres mostra-se tão irônica como sempre, admitindo que na sua juventude procurava fazer os outros felizes para se sentir aceita.

"Eu pensei que, se conseguisse fazer as pessoas felizes, elas me aceitariam, e isso me faria sentir melhor", diz em um dos momentos mais reveladores. No entanto, ele encerra a reflexão com seu característico senso de humor: "E tudo que posso dizer sobre isso é, graças a Deus pelo dinheiro".

Embora a comediante tenha dito que este será seu último especial, não é incomum em Hollywood que as aposentadorias sejam temporárias. No entanto, ‘Ellen DeGeneres: For Your Approval’ oferece uma oportunidade para que seus seguidores desfrutem de uma última sessão de risos com uma das figuras mais influentes da comédia moderna.