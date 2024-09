Atriz Andreia Fetter, de ‘O Canto das Sereias’, morreu aos 61 anos

A atriz Andreia Fetter, da minissérie ‘O Canto das Sereias’ (TV Manchete), dirigida por Jayme Monjardim, em 1990, morreu aos 61 anos, vítima de um câncer. De acordo com o site ‘Pelotas 13 horas’, a atriz estava internada no Hospital da Unimed e o velório aconteceu na quarta-feira, 18 de setembro, no Cemitério Parque, e teve a presença da filha, Maria Antônia, de 21 anos, e dos demais familiares.

ANÚNCIO

Vivendo em Pelotas, no Rio Grande do Sul, fora da televisão, a artista era proprietária do Theatro Guarany, comprado no começo dos anos 2000, que publicou nas redes sociais uma mensagem convidando os amigos próximos para se despedir. Os detalhes envolvendo a causa da morte não foram revelados até o momento.

Quem era Andreia Fetter

Andreia Fetter ficou famosa entre os anos 1980 e 1990, quando foi chamada para alguns trabalhos na televisão, principalmente na extinta TV Manchete. Ela também trabalhou ao lado de Jô Soares nos programas ‘Viva o Gordo’, de 1985 a 1987, e ‘Veja o Gordo’, de 1988 a 1989.

Andreia também foi modelo e venceu o Miss Rio Grande do Sul, em 1985, e ficou em 5º lugar no Miss Brasil, além de posar para a revista ‘Playboy’ em 1990.

Mário Gomes não revela quanto faturou, mas agradece as doações

Sem revelar quanto conseguiu na vaquinha que promove via PIX, desde de que foi despejado de sua mansão no Rio de Janeiro, o ator e candidato a vereador Mário Gomes fez um vídeo agradecendo as inúmeras doações que recebeu. Na publicação, o ex-galã da TV Globo afirma que chora por “correr muita lágrima” devido a bondade das pessoas.

“Eu quero só, do fundo do meu coração, agradecer ao apoio que vocês vêm me dando. Me emociono, de chorar muito, de correr muita lágrima, porque é muito bacana. Vocês podem contar comigo, que eu vou partir pra dentro, mas isso é um outro problema”, disse o famoso.