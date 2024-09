Despejado: Mário Gomes já não era dono da mansão desde 2011; entenda

A mansão onde o ator Mário Gomes morava com a família foi leiloada em 2011, por R$ 720 mil, para cobrir o valor de uma dívida trabalhista da Mário Gomes Indústria E Comércio De Confecções LTDA, que funcionou entre 1997 e 2005, no interior do Paraná, segundo informações do jornal Extra.

Agora, o imóvel localizado dentro de um condomínio de luxo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pertence à Associação dos Servidores Públicos Auxiliares dos Governos da União, dos Estados e dos Municípios (ASPAG). A entidade comprou a casa de Mário Gomes em abril de 2011, mas o ator entrou com diversos recursos na Justiça impossibilitando a tomada de posse do imóvel. Uma das justificativas para tentar anular a venda foi que o ex-galã da TV Globo não tinha sido intimado da penhora e muito menos sabia a data do leilão.

Entenda o caso

O ator Mário Gomes, 71 anos, precisou deixar a mansão onde morava e, em suas redes sociais, que está vivendo “debaixo da ponte”. O ex-galã da TV Globo, que fez muito sucesso nos anos 1980 e 1990, foi despejado, mas antes de sair ele postou um vídeo onde aparece pichando uma das paredes da sala afirmando que ele não sairia.

Diante disso, alguns seguidores deram puxões de orelha e dicas. Um fã comentou que o ex-galã de novelas deveria ter vendido o imóvel para pagar os seus funcionários e viver numa moradia mais modesta.

“Você não pagou seus funcionários, sabia da dívida, porque não vendeu a casa, que é avaliada em 20 milhões? Pagaria sua dívida, sobraria bastante dinheiro e faria um investimento. Você foi totalmente errado e agora não quer assumir sua responsabilidade”, escreveu o anônimo.

O filho de Mário Gomes, João Pallma, também entrou na polêmica ao publicar um trecho da Bíblia em seu perfil no Instagram: “Na Terra enfrentaremos diversas injustiças, mas quando partirmos, e um dia iremos, Deus não irá falhar no seu julgamento. Pense bem antes de sacanear ou prejudicar alguém, principalmente uma família. A Justiça de Deus não falha, nunca falhou e nunca falhará”, escreveu o jovem de 18 anos.