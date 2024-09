O reality show mais controverso da TV colombiana: levou à confissão de um homicídio

‘Nada Mais Que a Verdade’ foi um reality show que foi ao ar na Colômbia em 2007. Este programa era a versão colombiana de ‘The Moment of Truth’, e consistia em os participantes responderem a uma série de perguntas pessoais e muitas vezes polêmicas, enquanto estavam conectados a um detector de mentiras. O objetivo era dizer a verdade para ganhar prêmios em dinheiro, mas as perguntas se tornavam cada vez mais desconfortáveis e comprometedoras à medida que o concurso avançava.

Na Colômbia, o reality show causou grande controvérsia devido à natureza das perguntas e às revelações pessoais que surgiam no programa, o que gerou debates sobre os limites éticos na televisão. A tensão entre o desejo de ganhar dinheiro e as repercussões pessoais pelas respostas comprometedoras foi um dos principais atrativos do programa.

Finalmente, devido à controvérsia e críticas do público e de alguns setores da sociedade, o programa foi retirado do ar após a primeira temporada.

O programa levou a confissão de homicídio

Um dos aspectos pelos quais o programa recebeu muitas críticas foi por revelar dados muito íntimos dos participantes, como o tipo de relações sexuais que tinham com outras pessoas, ou dados desnecessários que seriam expostos publicamente. Mas um dos casos mais obscuros foi o de María Solano, que estava presente no programa quando lhe perguntaram se ela havia pago a um sicário para matar seu marido, ao que ela respondeu que sim no programa, na frente de seu filho. Isso levou ao cancelamento do programa e o Canal Caracol entregou todas as provas físicas dessa transmissão à Procuradoria-Geral da Nação.