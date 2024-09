A Fazenda 16: Uma simples pergunta quase expulsou Gilson e Yuri

Uma simples pergunta feita por Adriane Galisteu provocou a primeira grande briga de ‘A Fazenda 16′. Na estreia, a produção precisou separar Yuri Bonotto, ex-bombeiro do ‘Programa Eliana’, e Gilson de Oliveira, personal apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, que bateram boca e quase saíram no tapa.

ANÚNCIO

Ao vivo, Galisteu queria saber quem não tinha chance de sair com o prêmio do reality show rural e Bonotto respondeu que o instrutor físico era o participante com a menor possibilidade. Antes o modelo já tinha virado assunto na boca de Gilson, que chegou a debochar do look usado pelo rival na estreia da nova temporada, perguntando se Yuri realmente usava aquela roupa para sair de casa.

Primeira dinâmica de ‘A Fazenda 16′ atrai discussão na sede

A troca de acusações entre Yuri Bonotto e Gilson de Oliveira ficou pior depois que Adriane Galisteu procurou saber como o personal se sentiu ao ser indicado pelo bombeiro do ‘Programa Eliana’ para o posto de participante que não tem a chance de vencer. O suposto affair de Gracyanne acabou respondendo que foi uma indicação injusta e aproveitou para pedir desculpa por debochar da roupa de Yuri, afirmando que não tinha a intenção de ofender.

Mas, o modelo não aceitou o pedido de desculpas e afirmou que Gilson era agressivo. Bonotto também falou que não surgiu na mídia “do nada” e acabou sendo provocado por Gilson, que levou uma briga do passado para ‘A Fazenda’.

Yuri não suportou e partiu para cima do personal trainer e relembrou que Gilson ficou famoso por uma traição: “Você ficou famoso porque traiu o Belo”, gritou o modelo. A primeira briga do reality show rural só chegou ao fim quando a produção soltou um aviso sonoro: “Esse comportamento não é adequado e pode ocasionar punição e até expulsão”.