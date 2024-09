É lançado o trailer de ‘Venom 3′ e a Marvel apresenta um novo vilão para a popular saga

A Marvel decidiu lançar o primeiro trailer do que seria o último filme do anti-herói da saga do Homem-Aranha, Venom, estrelado por Tom Hardy.

O trailer de ‘Venom 3′, intitulado ‘Venom: The Last Dance’, despertou grande expectativa entre os fãs do anti-herói. Esta terceira parte marca o encerramento da trilogia estrelada por Tom Hardy como Eddie Brock e seu simbionte Venom.

O filme promete levar a história ao seu ponto mais alto, apresentando novos desafios e inimigos mais poderosos. Além disso, antecipa-se um tom mais sombrio e uma trama mais complexa, que colocará Venom contra ameaças que colocarão em risco sua própria existência.

Neste último filme, Venom não só terá que fugir das forças militares, representadas por personagens interpretados por Chiwetel Ejiofor e Juno Temple, mas também enfrentar outros simbiontes de sua espécie, os Klyntar.

Estes seres alienígenas chegam à Terra com a missão de caçar o Venom, o que adiciona uma nova camada de tensão à história. Eddie Brock se encontra no meio dessa caçada, tentando sobreviver enquanto foge daqueles que querem capturá-lo. Essa situação gera uma sensação de desespero, onde a luta pela sobrevivência é o eixo central da trama.

O vilão do filme

A grande revelação do trailer é Knull, uma entidade cósmica que se perfila como o principal vilão do filme. Knull é o criador dos simbiontes e um ser que controla o poder da escuridão.

Nas histórias em quadrinhos, seu poder é tão grande que ele foi capaz de criar um planeta artificial habitado por simbiontes e, em um momento crucial, decapitou um Celestial.

Esta façanha o coloca como um dos personagens mais poderosos do universo Marvel, superando até mesmo figuras cósmicas como Galactus. Sua aparição em ‘Venom 3′ marca um marco, já que nunca antes tinha sido levado para a tela grande.

Embora o trailer mostre apenas um vislumbre rápido de Knull, a excitação em torno de sua participação tem crescido entre os fãs da Marvel. Muitos o consideram um vilão de nível ‘Vingadores’, e alguns especulam que ele poderia ter um papel importante em futuros filmes do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Os fãs esperam que ‘Venom: The Last Dance’ encerre a trilogia de forma épica e que Knull seja tratado com o respeito que seu poder merece.

Estreia e possível impacto no futuro

‘Venom: The Last Dance’ será lançado em 25 de outubro de 2024. Este filme não apenas representa o final da trilogia do Venom, mas também pode estabelecer as bases para eventos futuros no vasto universo da Marvel.

Segundo muitos fãs, se Knull for tratado como o vilão cósmico que é, seu impacto poderá transcender além deste filme e se tornar uma peça-chave para as próximas fases do MCU. Os fãs estão ansiosos para ver como esse desfecho se desenrolará e quais serão as implicações para o futuro.