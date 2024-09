Após silêncio em ano anterior, família real parabeniza Harry por seus 40 anos

No último domingo (15/9), rei Charles surpreendeu ao enviar uma mensagem pública de aniversário para seu filho mais novo, Harry, marcando uma aparente “trégua” nos conflitos que têm caracterizados como relações da família real britânica com o duque de Sussex. A mensagem, publicada nas redes sociais X e Instagram, desejava ao príncipe um feliz 40º aniversário, acompanhada de uma imagem carinhosa de Harry.

William e Kate Middleton seguiram o exemplo do rei e também postaram seus votos de aniversário para Harry nas redes sociais, demonstrando uma rara unidade familiar, mesmo que apenas virtual. As felicitações públicas deste ano são notáveis, considerando o clima tenso que envolveu a família real nos últimos anos, especialmente após entrevistas polêmicas e a publicação da autobiografia de Harry, que acentuou o distanciamento entre ele e seus familiares.

Em 2020, Harry renunciou às suas funções reais para iniciar uma nova vida com sua esposa, Meghan Markle, em Montecito, Califórnia. O casal, que tem dois filhos, Archie e Lilibet, tem encerrado uma vida mais reservada nos Estados Unidos. No entanto, o ano passado foi marcado por um notável silêncio da realeza no aniversário de 39 anos de Harry, rompendo uma longa tradição de parabenizações públicas.

Relação ainda distante, mas com esperança

Informações reveladas pela coluna de Claudia Meireles no Metrópoles indicam que Charles pode ter tentado um contato mais próximo com Harry por meio de uma ligação via Skype, demonstrando que, apesar das diferenças, ainda existe um desejo de manter o diálogo e preservar os laços familiares. Uma fonte próxima ao rei destacou que, embora a família esteja distante, há muito amor envolvido, e as evidências de comunicação, por vezes, são mediadas por recursos tecnológicos como o Skype, cuidadosamente configurados pela equipe para garantir uma conexão estável.

Não se sabe ao certo se Harry aceitou essa tentativa de aproximação, mas a disposição de Charles em manter as linhas de comunicação abertas sinalizando uma intenção de restaurar ao menos parte da relação. Em seu aniversário de 40 anos, Harry optou por uma festa privada em Montecito, cercada por amigos e familiares próximos. Além disso, planeja uma segunda comemoração nas montanhas da Califórnia, próxima à sua residência.