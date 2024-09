A Fazenda 16: Sidney Sampaio e outros dois famosos estão confirmados

Sidney Sampaio está em ‘A Fazenda 16′, que estreia nesta segunda-feira, 16 de setembro, às 22h30. O ator foi confirmado pela Record durante o ‘Domingo Espetacular’, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar.

Com personagens de destaque em novelas, em 2023, o ator, de 44 anos, caiu do quinto andar de um hotel em Copacabana, Rio de Janeiro, após misturar remédios para dormir e álcool. Na época, ele negou ter depressão e disse que não lembrava exatamente como tudo aconteceu: “Não me lembro o motivo pelo qual eu acabei me jogando, mas acho que tem relação a algum tipo de pânico que eu estava sentindo naquele momento”.

Conforme foi divulgado pelo Terra, com informações da Record, o acidente ocorreu numa sexta-feira, por volta das 7h. O ex-Global foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto.Funcionários e hóspedes informaram que o ator quebrou a janela do banheiro e despencou do quinto ao primeiro andar, onde ficou pendurado.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou, Sidney estava pendurado por um fio, mas não conseguiu se segurar a tempo e caiu na rua. Na época, Sidney contou durante uma entrevista que “alguma coisa” estava lhe fazendo mal ou o perseguindo.

Sidney Sampaio tem uma longa carreira na televisão

Antes de aceitar o convite para entrar em ‘A Fazenda 16′, o ator fez muitos personagens em novela como ‘Alma Gêmea’, reprisada na TV Globo, ‘Páginas da Vida’, ‘Ti Ti Ti’, ‘Salve Jorge’ e ‘Amor à Vida’. Ele também trabalhou nas tramas religiosas da Record, como ‘Os Dez Mandamentos’ ‘A Terra Prometida’ e ‘Apocalipse’, além de ‘Topíssima’.

Outros dois famosos estão certos em ‘A Fazenda 16′

A ex-panicat Babi Muniz e Zé Love, ex-jogador do Santos, também foram confirmados no reality show rural da Record. Ambos foram anunciados neste domingo, 15 de setembro, durante o ‘Domingo Espetacular’.

Enquanto Babi segue atuante nas redes sociais, o atleta está afastado dos campos após tratar uma depressão. Ele também foi suspenso, em 2021, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por uma confusão durante uma partida de futebol.