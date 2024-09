Mattel lança boneca em homenagem a Isabel Allende na coleção ‘Mulheres Inspiradoras’

A multinacional de brinquedos Mattel continua expandindo sua coleção de bonecas que homenageiam grandes figuras femininas da história. Desta vez, a empresa lançou uma nova Barbie inspirada na renomada escritora chilena Isabel Allende. Esta iniciativa faz parte de sua coleção ‘Mulheres Inspiradoras’, uma série de bonecas que busca destacar mulheres que deixaram sua marca em diversas disciplinas, desde a ciência até as artes.

A nova Barbie de Isabel Allende destaca-se não apenas pela sua elegância e estilo, mas também pelo seu simbolismo cultural. A boneca aparece com um elegante vestido vermelho, uma representação do caráter forte e vibrante da escritora. Acompanhada por brincos dourados e lábios vermelhos. Mas o que mais tem chamado a atenção é a pequena cópia em miniatura de seu romance mais icônico, ‘A casa dos espíritos’, que vem junto com a boneca. Este detalhe presta homenagem à primeira obra da escritora, um best-seller internacional que ela escreveu enquanto vivia no exílio após o golpe militar e que a consolidou como uma das figuras literárias mais relevantes do século XX.

Além disso, a boneca inclui uma réplica em miniatura de Perla, a fiel companheira canina de Isabel Allende, que foi mencionada em várias de suas entrevistas e que acompanha a escritora no seu dia a dia.

Mattel lança Barbie em homenagem a Isabel Allende

É importante lembrar que em agosto de 2023, pouco depois da estreia do filme da Barbie, Isabel Allende compartilhou em suas redes sociais sua experiência após assistir ao filme: “Assisti ao filme da Barbie na semana passada... talvez precisemos de mais Barbies escritoras”, expressou a escritora, referindo-se com humor à necessidade de maior representação de mulheres literárias na cultura popular.

A Barbie de Isabel Allende estará disponível para pré-venda a partir de 13 de setembro na Mattel Shop, com um preço de cerca de 35 dólares, como parte da celebração do Mês da Herança Hispânica.