Britney Spears, uma das estrelas pop mais icônicas dos anos 2000, tem mantido sua vida familiar principalmente longe dos holofotes nos últimos anos, especialmente quando se trata de seus dois filhos, Sean Preston e Jayden James, frutos de seu relacionamento com Kevin Federline. Ambos jovens, que cresceram sob escrutínio público nos primeiros anos de suas vidas, mudaram muito desde então, optando por uma vida mais privada.

Como estão os filhos de Britney Spears atualmente?

Sean Preston Federline

Sean Preston, o filho mais velho de Britney, nasceu em 14 de setembro de 2005. Atualmente, ele tem 19 anos e tem mantido um perfil discreto na mídia, raramente aparecendo nas redes sociais de sua mãe.

Embora tenha herdado alguns dos traços físicos de sua mãe, como seu cabelo loiro e seus olhos expressivos, Sean parece preferir uma vida longe dos palcos e das câmeras que marcaram a juventude de Britney. Seu foco parece estar em seus estudos e em desfrutar de uma vida relativamente normal.

Sean Preston Federline (Agencias / Page six)

Jayden James Federline

Jayden James, o segundo filho de Britney, nasceu em 12 de setembro de 2006 e recentemente completou 18 anos. Ele tem um relacionamento próximo com seu irmão mais velho e, assim como Sean, optou por se manter afastado da vida pública. Jayden foi descrito como um jovem com interesses artísticos e criativos, embora também prefira manter-se no anonimato. Ao longo dos anos, ele tem mostrado interesse pela música, o que poderia sugerir que herdou o talento musical de sua mãe.

Jayden James Federline (Agencias / Page six)

Ambos rapazes, agora adolescentes, escolheram um estilo de vida tranquilo, protegido do mundo do entretenimento em que a sua mãe cresceu. Com o foco mediático centrado na vida profissional e pessoal de Britney, Sean Preston e Jayden James conseguiram manter-se afastados dos holofotes, focados nas suas próprias vidas e no seu desenvolvimento pessoal.