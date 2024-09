Noivo de Lady Gaga: o que ele faz e qual é a sua fortuna?

Lady Gaga, à esquerda, e Michael Polansky posam para fotógrafos na estreia do filme 'Coringa - Delírio a Dois' durante a 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, em Veneza, Itália, na quarta-feira, 4 de setembro de 2024

A reconhecida cantora, Lady Gaga, está a poucas semanas de retornar à esfera pública por estrelar a bem-sucedida sequência de ‘Coringa’, ao lado de Joaquin Phoenix.

A cantora e atriz tem aparecido nos tapetes vermelhos dos diferentes festivais de cinema, ao lado de seu namorado e futuro marido, Michael Polansky, uma pessoa que talvez para muitos não seja conhecida na indústria cinematográfica.

Michael Polansky, noivo da famosa cantora Lady Gaga, é reconhecido não apenas por seu relacionamento com a estrela pop, mas também por sua impressionante carreira no campo de investimento tecnológico e filantropia. De acordo com seu LinkedIn, ele se formou na Universidade de Harvard em 2006 em Matemática Aplicada e Ciência da Computação.

Sua carreira decolou em 2009 quando se tornou CEO do Parker Group, uma empresa que gerencia os negócios de Sean Parker, cofundador do Napster.

Polansky ocupou este cargo até 2023 e, durante seu tempo no Parker Group, também contribuiu significativamente para a criação da Fundação Parker e do Parker Institute for Cancer Immunotherapy, que se dedica ao desenvolvimento de terapias avançadas para o câncer.

Investimentos e novas empresas

Em 2021, Polansky fundou a Hawktail, uma empresa de capital de risco que se concentra em investimentos inovadores no setor de tecnologia. Posteriormente, em 2022, ele cofundou a Outer Biosciences, uma empresa especializada em identificar compostos eficazes para aplicações em saúde e cosméticos.

O seu sucesso nestas áreas tem sido fundamental para acumular o seu considerável patrimônio líquido. Além disso, desde agosto de 2024, Polansky também ocupa um cargo no conselho de administração da Haus Labs, a marca de cosméticos fundada por Lady Gaga, conhecida pelo seu foco vegano e livre de crueldade.

O patrimônio líquido de Polansky é estimado em cerca de 600 milhões de dólares. Este valor reflete o seu sucesso no setor tecnológico e empresarial, resultado de investimentos estratégicos e participação em projetos inovadores. Sua fortuna foi acumulada ao longo de anos de trabalho no mundo dos investimentos e da filantropia, consolidando-o como uma figura proeminente nesses campos.

A relação de Polansky com Lady Gaga começou em 2019 e tem sido amplamente seguida pela mídia. O casal ficou noivo em abril de 2024 durante uma atividade de escalada em rocha.