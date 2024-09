“Ela parece estar sofrendo”: detalhe da gravidez de Margot Robbie preocupa fãs

(Brendon Thorne/Getty Images for AFI)

Margot Robbie, a talentosa australiana e estrela de Barbie, fez uma aparição impactante na exibição da comédia dramática ‘My Old Ass’ em Los Angeles, onde orgulhosamente exibiu sua gravidez. A atriz, sempre impecável, usava um elegante vestido longo cinza com ombros descobertos, destacando sua crescente barriga de grávida e capturando a atenção de todos os presentes.

No evento, realizado na sede da TreePeople em Beverly Hills, Robbie apareceu sorridente e relaxada enquanto posava ao lado da diretora do filme, Megan Park, e da jovem atriz Maisy Stella, que interpreta Elliot Labrant no filme. Também estava acompanhada por seu marido, Tom Ackerley, o produtor do filme, José McNamara, e a produtora executiva Bronte Payne. Juntos, posaram para uma foto em grupo que refletia a proximidade da equipe em um ambiente descontraído e natural.

Embora Robbie tenha brilhado com seu vestido longo durante o evento, alguns internautas não puderam deixar de notar que a atriz parecia um pouco desconfortável nos saltos altos que escolheu para a ocasião. "Grávida e com esses saltos?? Pode ser arriscado". "Dá para ver que ela está tão desconfortável". "Que desconforto usar esses sapatos estando grávida", lê-se nas redes sociais.

Este detalhe desencadeou um debate nas redes sociais sobre a luta entre o glamour e o conforto, especialmente para uma mulher grávida. Embora alguns usuários tenham expressado preocupação com o bem-estar dela, comentando que talvez teria sido mais confortável optar por um calçado baixo. No entanto, outros defenderam a atriz, sugerindo que provavelmente ela só usou os saltos para posar nas fotos e depois trocaria por algo mais confortável. Essa situação reflete as expectativas enfrentadas pelas celebridades, especialmente durante eventos públicos.

Embora Robbie geralmente seja muito reservada em relação à sua vida privada, especialmente neste momento, desde que confirmou sua gravidez em julho, tem surpreendido com suas aparições em vários eventos. Na verdade, no mesmo mês, a atriz e seu marido foram vistos em Wimbledon, um dos eventos esportivos mais prestigiados do mundo.

Nessa ocasião, Robbie usava um vestido de bolinhas preto e branco, acompanhado por sandálias de salto baixo e óculos de sol escuros. Ackerley, por sua vez, sempre se mostrava atento ao seu lado, enquanto o casal aproveitava a partida semifinal entre Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Além disso, o casal foi visto de férias na ilha mediterrânea da Sardenha em agosto, onde Margot, com um visual casual de camisa branca e calças pretas largas, exibiu sua barriga de grávida. Essas aparições públicas têm gerado entusiasmo entre seus seguidores, que têm acompanhado de perto sua transição para a maternidade.

O futuro brilhante de Margot Robbie

A confirmação de que Margot Robbie e Tom Ackerley estão esperando seu primeiro filho chegou através da People em julho, com uma fonte próxima revelando que ambos estavam muito felizes em compartilhar a notícia. O desejo de formar uma família tem sido uma prioridade para o casal, que se conheceu em 2013 no set do filme ‘Suite Française’ e se casou em dezembro de 2016. Desde então, eles têm expressado várias vezes que a família ocupa um lugar central em suas vidas.

"Queriam começar uma família há algum tempo", comentou uma fonte próxima ao casal. Este novo capítulo na vida de Robbie marca um momento emocionante tanto pessoal quanto profissionalmente, enquanto ela continua sendo uma das atrizes mais destacadas de Hollywood.

Com sua vida pessoal e profissional em um excelente momento, Margot Robbie continua sendo uma figura querida tanto dentro como fora da indústria cinematográfica. À medida que avança em direção à maternidade, ela também continua envolvida em seus projetos, mostrando que é possível equilibrar o sucesso profissional com os desafios pessoais.

À medida que este novo capítulo em sua vida se aproxima, os fãs de Robbie aguardam ansiosamente para ver como ela continuará brilhando na tela grande, ao mesmo tempo em que se prepara para seu papel mais importante: o de ser mãe.