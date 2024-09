Rock in Rio 2024: Descubra os shows de sexta-feira (13) e como chegar

Rock in Rio 2024 começa na sexta-feira, 13 de setembro, com shows de Travis Scott e Ludmilla

Uma nova edição do Rock in Rio começa nesta sexta-feira, 13 de setembro, com os portões da Cidade do Rock abrindo por volta das 14h. Os primeiros show começam uma hora depois, às 15h, com a apresentação de MC Maneirinho, no Palco Supernova, mas Ludmilla e Travis Scott estão entre os artistas preferidos pelo público que comprou pulseiras para o primeiro dia de festival.

Bloqueios e mudanças no trânsito perto da Cidade do Rock

As ruas próximas ao Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, serão fechadas no início da tarde desta sexta-feira. Segundo o G1, os bloqueios vão acontecer das 14h até as 5h do dia seguinte e apenas moradores da região,que fizeram um cadastro prévio, terão acesso ao local de carro.

Desta forma, o transporte público é a melhor maneira de chegar até o Rock in Rio. A organização pede que as pessoas usem o Expresso Rock in Rio, que sai de três terminais e usam as calhas do BRT para escapar do trânsito. O bilhete de ida e volta custa R$ 23.

Outra opção é usar o ônibus Primeira Classe, que sai de diferentes pontos do Rio de Janeiro com destino a um terminal dentro da Cidade do Rock. O bilhete de ida e volta custa R$ 160. Também é possível chegar ao local dos shows de metrô e BRT. O transporte sai da Estação Jardim Oceânico e faz integração com o serviço especial Rock Express.

Confira a lista completa dos artistas que tocam nos palcos do Rock in Rio 2024

Palco Mundo

16h40 - Matuê com Wiu e Teto

19h - Ludmilla

21h20 - 21 Savage

0h - Travis Scott

Palco Sunset

15h30 - Funk Orquestra, com MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

17h50 - Veigh e Kayblack

20h10 - Orochi, Chefin e Oruam

22h45 - MC Cabelinho & Coral das Favelas

Palco Espaço Favela

16h - Slipmami

19h - Kevin o Chris

21h - TZ da Coronel e Borges

Palco Global Village

15h30 - Victor Xamã

17h30 - Katú Mirim

19h15 - Hungria

Palco Supernova

15h - MC Maneirinho

17h - The Box

18h30 - Mizzy Miles

20h30 - Major RD

Highway Stage

Black Jack

Canto Cego

The Lokomotiv

Palco New Dance Order

22h - Cat Dealers

23h30 - Chemical Surf

01h - Fatsync x Malifoo

02h30 - Deadmau5